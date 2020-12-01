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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ZEKİ AMA…
Yıldırım Gündoğdu
ZEKİ AMA…


Bu sözü en çok annelerden duyarsınız. Çocuğu için, “Aslında zeki ama çalışmıyor.” derler. Öğretmenler de toplantılarda çoklukla çocuğun velisine söylerler.

Bir çıkış arama çabasıdır.

Bir kabulleniş serzenişidir.

Bir çaresizlik sözüdür.

Anneler ve öğretmenler; çocuğu istendik yönde değiştirip, dönüştüremediklerinde “Zeki ama çalışmıyor!” sözünün arkasına sığınırlar.

“Çalışsa çocuk başaracak!” derler.

Ama gerçekte; başarısızlığın masumca gizlenmesidir.

Zeki ama çalışmıyor…

Çocukların çoğu derslerine çalışmaz; günlerinin büyük bir kısmını oyun ve yaramazlık yaparak geçirir.

Dersmiş, okulmuş umurlarında olmaz.

O kadar eğitim yılı okula boşuna gelip giderler.

Sonra da bir şey öğrenmeden okuldan mezun olur ve giderler.

Çocuk kendisini kapatıyor.

Ne öğrenmek ne de bilmek istiyor.

Hiçbir uyarana tepki vermiyor.

Anne öğretmene; öğretmen anneye suç atıyor.

Çaresizliğin pik yaptığı bir durum.

Zeki ama çalışmıyor…

Biraz ilgi…

Biraz gayret…

Biraz özveri…

Yetecektir çocuğa.

📆 24 Aralık 2020 Perşembe 21:05   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 +13 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
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6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 -2 21
7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 +6 20
8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 +3 20
9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 -1 20
10 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 +4 18
11 Göztepe 14 4 6 4 20 17 +3 18
12 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 -2 18
13 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 -5 18
14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 0 17
15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 -3 17
16 Başakşehir 13 4 3 6 19 22 -3 15
17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 -9 12
18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 -10 12 2021-22 1.Lig
19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 -9 10
20 MKE Ankaragücü 13 2 3 8 14 21 -7 9
21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 -15 9

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