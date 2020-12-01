MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » TÜKODER, İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMA YAPILAN % 11 ZAM KABUL EDİLEMEZ
TÜKODER, İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIMA YAPILAN % 11 ZAM KABUL EDİLEMEZ


UKOME’nin 23/12/2020 tarihli toplantısı ile İstanbul’da taksi, dolmuş taksi ve dolmuşlarda geçerli olmak üzere ulaşım ücretlerine %11 zam yapıldı.

TÜKODER MERKEZ YÖNETİM KURULU Adına Genel Sekreter Av. Onur CİNGİL konuyla ilgili yaptığı açıklamada;

“Uzun yıllardır verdiğimiz mücadele sonucu kanuna göre UKOME üyesi hala olamasak da İBB yetkililerinin davetiyle katılımcı olarak bu toplantıda yer aldık. Toplantıda Tüketiciye yansıyacak her zamma karşı durduğumuz gibi bu zamma da karşı durduk fakat oy çokluğu ile anılan zam kararı yürürlük kazanmış durumda.

Burada çok büyük bir hata yapılmaktadır.

Zaten yıllardır bozuk olan ekonomide, alım gücü bitmiş, ay sonunu getiremeyen açlık ya da yoksulluk sınırının altındaki İstanbul halkının, mevcut pandemi koşullarında bir zamla daha karşı karşıya getirilmesi kabul edilemez.

Bu zam pek tabi yine halkı, yoksul milleti etkileyecek.

Her zaman dediğimiz gibi, ulaşım hizmeti bir kamu hizmetidir. Burada her türlü külfete katılması gereken ise iktidardır.  Sağlıklı, güvenli ve ekonomik ulaşım alma hakkı evrensel bir tüketici hakkıdır. Burada tüketicinin evrensel bir hakkı ihlal edilmektedir.

Dediğimiz gibi burada zam çözüm değildir, büyük bir hata yapılmaktadır.

Zam ihtiyacı, tabi ki taksici, dolmuş taksici ve dolmuşçuların artan maliyetlerinden doğmaktadır.

Soru şu olmalıdır : Bu maliyetler neden artmaktadır?

İşte bu soruya cevap aynı zamanda çözümdür.

TükoDer olarak zamma karşı duruşumuza ek olarak çözüm de sunmaktayız. Çünkü tarafların tamamını düşünmekteyiz.

Buna göre, taksi, dolmuş taksi ve dolmuşlar için akaryakıtta KDV sıfırlanırsa, ucuz yakıt sağlanırsa, yedek parça, servis, bakım, muayene, her türlü ruhsat ve belgede vergiler sıfırlanır, indirimler yapılırsa tüketiciye ağır yükler getiren zamma da gerek kalmaz.

Kimsenin mağdur olmaması için kamu otoritesi yani iktidar elini taşın altına sokmadıkça, bu yoksul halktan gönderilen IBAN’a para atması da istenir, ulaşımdaki tüm maliyetlerin karşılanması da beklenir.

Çözüm ise nettir: İstanbul halkının menfaati için yapılan zam DERHAL geri çekilmelidir.

Zamma hayır, ulaşım kamusal bir hizmettir ve KAMU OTORİTESİ HAREKETE GEÇMELİDİR.

📆 24 Aralık 2020 Perşembe 20:49   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 14 8 3 3 23 9 +14 27 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 13 8 2 3 23 10 +13 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 13 8 1 4 26 19 +7 25 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 13 6 6 1 24 15 +9 24
6 Hatayspor 13 6 3 4 14 16 -2 21
7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 +6 20
8 Yeni Malatyaspor 13 5 5 3 17 14 +3 20
9 Trabzonspor 14 5 5 4 16 17 -1 20
10 Konyaspor 13 5 3 5 17 13 +4 18
11 Göztepe 14 4 6 4 20 17 +3 18
12 Çaykur Rizespor 13 5 3 5 19 21 -2 18
13 Kasımpaşa 14 5 3 6 16 21 -5 18
14 Sivasspor 13 4 5 4 13 13 0 17
15 Antalyaspor 14 4 5 5 15 18 -3 17
16 Başakşehir 13 4 3 6 19 22 -3 15
17 Denizlispor 13 3 3 7 13 22 -9 12
18 Gençlerbirliği 13 3 3 7 11 21 -10 12 2021-22 1.Lig
19 Kayserispor 13 2 4 7 7 16 -9 10
20 MKE Ankaragücü 13 2 3 8 14 21 -7 9
21 BB Erzurumspor 14 2 3 9 12 27 -15 9

BAĞLANTILAR