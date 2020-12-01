Usta Böcek İlaçlama ile Kadıköy, Üsküdar Bölgesi Tertemiz!

Usta İlaçlama, böcek riskini etkili bir şekilde kontrol etmek ve yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir ticari böcek kontrol çözümleri yelpazesi sunar. Yaygın zararlılar arasında kemirgenler, keneler, örümceler, sinekler, hamam böcekleri ve diğer yaban hayatı türleri bulunur.

Çözümlerimizin her biri, denetim gereksinimlerini desteklemek, değerli malları ve konutu korumak için ticari mülklere üstün haşere kontrolü sunmayı içerir. Ev, apartman, villalar dışında;

gıda şirketleri,

catering kuruluşları,

mağazalar, okullar, anaokulları,

sosyal hizmet ajansları,

tıp merkezleri,

oteller

tarlalar

ve daha fazlası için ilaçlama hizmetleri sunarız.

Böcek İlaçlama Nasıl Yapılır?

Kadıköy böcek ilaçlama servisimiz, böcek sorununu incelemek için sizden yeterince bilgi almalıdır. Hazırlanacak olan kimyasallar oldukça güçlüdür ve insan ya da evde bulunan pet sağlığını tehdit edebilir. Bu nedenle öncelikle ortamdaki herşeyi kaldırmanız, üzerini örtmeniz ya da ilaçlanmayacak bir alana taşımanız gerekir. Ekip gelmeden önce ortamı hazırlamalısınız.

Profesyonel ekibimiz ilaçlamayı uygun koşullarda ve net bir kimyasal bileşenle gerçekleştirir. Böceklerin imha edilmesi için belirli bir süre kimyasal etkisinde kalmaları gerekir. Böcekler genelde yaşadıkları alanlara çekilirler ve orada ölürler. Bu nedenle evde ölü böceğe çok sık rastlamazsınız. İşlem tamamlandıktan sonra mutlaka ordan en az 2 saat havalandırılmalıdır ve ilacın değdiği her yer temizlenmelidir. Eşyalar yıkanmalıdır. İlaçların maskesiz solunması bazı sağlık sorunlarına yol açabileceğinden ilaçlama sırasında ortamda bulunmamanız gerekir.

Böcek İlaçlama İçin En İyi Zaman

Böcekler yıl boyunca aktiftir. Bu, yıl boyunca korumaya ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Özel tekniklerimiz, bölgenizdeki mevsimsel böcek faaliyetlerini gidermek için mevsime uyum sağlayarak tüm yıl boyunca size koruma sağlar.

İlk hizmet de dahil olmak üzere dört seansta böceklerin imhasını mümkün kılmak gerekir. Üsküdar böcek ilaçlama odaksal nihai dezenfeksiyon hizmetleri sunar.

Böceklerin aktif olacağı, saklandığı yerleri iyi biliyoruz; nasıl kimyasal maddeler kullanarak ortamdan uzaklaşmalarını sağlayacağımızı ya da nasıl imha edilecekleri konusunda uzmanız. Bizi GSM numaralarımızdan arayarak randevu alabilirsiniz. Ayrıca resmi web sitemizde bulunan iletişim formunu doldurduğunuzda size dönüş sağlarız.