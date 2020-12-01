TOPLU İĞNE

Kötülere bakıp, kendi kötülüğünü görmeyen, kendini iyilerden kabul edenler,

Başkalarının hatalarını, günahlarını öne çıkarıp, yayıp dökerek kendi hatalarının, günahlarının üstünü örten, yok sayan ve kendini aklayanlar,

Başkalarının hatalarını kendi başarı hanesine yazanlar,

Güçsüze, zayıfa, kendisine zararı dokunamayacak konumda olanlara saldırmayı, küçük düşürmeyi, ezmeyi, baskı altına almayı cesaret, üstünlük sayarak kendinde güç vehmedenler,

Düşünmediği, okumadığı, sorgulamadığı için çoğunluğun onayladığını veya biat ettiklerinin dayattıklarını doğru kabul edenler,

Zayıfın, güçsüzün ve kendi tarafından olmayanların hatalarını onu yok etmek amaçlı orta yere sererken, güçlünün veya taraf olduklarının hatalarını görmezden gelen, onaylayan, altında hikmet arayanlar,

Pahalı evlerde oturup, pahalı arabalara binip, pahalı kıyafetler giyerek ne kadar ucuz ve ne kadar zavallı olduklarını unutanlar,

Bir balon misali içine sürekli hava basan, şiştikçe de kendini daha büyük, daha güçlü, daha yenilmez sananlar,

Yaptığınız bütün planların, üzdüğünüz, haksızlık yaptığınız bütün insanların, kurduğunuz bütün tuzakların, yediğiniz bütün haramların, işlediğiniz bütün günahların son bulmasına ve bütün havanızın sönmesine sebep olabilecek, dimdik duran, bir toplu iğneye rastlamadan önce kendinize gelmeniz için belki de son çıkış şu andır.

Değerlendirin bu anı.

İşini zor, kolay gelsin.