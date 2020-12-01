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Pırlantalar Hakkında Bilinmeyenler


Muhteşem ışıltısı ve kendine has görünümü ile her dönemin vazgeçilmezlerinden biri olmayı başaran pırlantalar kadınların hayallerini süslüyor. Günümüzde pek çok farklı takı tasarımında ve aksesuar dizaynında kullanılabilen pırlantalar hakkında en çok merak edilen soruları sizler için araştırdık. İşte o sorular ve yanıtları!

  • Pırlanta Nedir?

Pırlanta aslında elmas madeninin kesilmiş haline verilmiş addır. Doğada bulunan elmas madeni işlenir ve pırlanta olarak kullanıma sunulur. Bir anlamda pırlantanın hammaddesinin elmas olduğunu söyleyebiliriz.

  • Pırlantanın Kalitesi Nasıl Anlaşılır?

Pırlantanın kalitesini anlamak için cut, clarity, carat, color, cut diğerlerine bakmanız gerekiyor. Kısaca 4c olarak adlandırılan bu değerler satın aldığınız pırlantanın kalitesine dair size fikir verecektir. Pırlantanın kesimi, rengi, berraklığı gibi bilgiler aynı zamanda pırlanta fiyatlarının belirlenmesini de sağlayabiliyor.  Dolayısıyla bu bilgilerin sadece pırlanta renk kalitesi ile değil fiyatıyla da yakından ilgili olduğunu belirtebiliriz.

  • Pırlanta Elmas Kırılır mı?

Pırlantanın pek bilinmeyen özelliklerinden biri dünyadaki tüm madenleri kesebilmesidir.  Bu nedenle kesimi zor olan madenlerin istenen şekilleri kavuşabilmesi için uç kısmında pırlanta bulunan aparatlar kullanılır. Yani pırlanta aslında sadece takı tasarımlarımda değil pek çok farklı alanda kesim çalışmalarında da kullanılan bir materyaldir.

  • Karat Nedir?

Pırlanta dünyasına basit bir giriş yaptığınızda bile karşınıza çıkacak olan ilk kavram karat olacaktır. Karat pırlantanın ölçü birimi olarak tanımlanabilir.

  • Tektaş Pırlanta Yüzük Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Özellikle evlilik tekliflerinin ya da özel günlerin vazgeçilmezi haline gelen tektaş pırlanta yüzük seçerken öncelikle güvenilir bir adresten alışveriş yaptığınızdan emin olmalısınız. Piyasada çok sayıda sahte pırlantalı tektaş yüzük modelleri bulunuyor. Bu nedenle Altınbaş internet sitesi gibi güvenilir platformlardan alışveriş yapmanız çok büyük bir önem taşıyor. Bununla birlikte  satın aldığınız pırlantalı tektaş yüzük modelleri sertifikasının olup olmadığına da dikkat etmelisiniz.

  • Uygun Fiyatlı Tektaş Yüzük Modeli Nasıl Alınır?
  • Eğer olası en düşük fiyatlarla alışveriş yapmak istiyorsanız Altınbaş internet sitesine tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesinde her zevke uygun bir tektaş pırlantalı yüzük modeli bulmak son derece kolay oluyor. Aynı zamanda fiyatlar makul seviyede tutuluyor ve minimum bütçe ile tektaş pırlanta yüzük satın alma fırsatları da ziyaretçilere sunuluyor.
📆 21 Aralık 2020 Pazartesi 17:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 +15 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 +11 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 +4 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 +6 22 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 12 5 6 1 20 15 +5 21
6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 -1 21
7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 +6 20
8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 +3 19
9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 +5 18
10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 -1 18
11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 -2 17
12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
13 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 -3 15
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
16 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 -8 12
17 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 -3 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 -6 9
20 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 -14 9
21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6

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