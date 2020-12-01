GÜMÜŞ KOLYE TAKILAR NASIL KOMBİNLENİR?

Kendimizi ne kadar güzel ve tarz sahibi görürsek o kadar iyi hissederiz. Bir yandan da takıların kullanımı bir çeşit kendini ifade etme biçimidir. Her nasıl konuşarak kendimizi ifade edebiliyorsak, giyim tarzımız ve kullandığımız takılarla da karşımızdaki insanlara hakkımızda fikir edinmelerine yardımcı oluruz. Bu yüzden takıların kullanımı insanlık tarihinin başına kadar uzanır. Günümüz de bile ister kabile yaşantısı yaşayan insanlar olsun ister metropol şehirlerde yaşayan insanlar olsun aksesuar olarak takıları kullanıyor. Kullanım tarzları ve şekilleri farklı olsa da asıl amaç dikkat çekerek şık bir görüntü oluşturmak.

Gümüş takılar günlük hayatımızda en fazla kullandığımız aksesuarların başında geliyor. Yüzük, küpe, kolye, bilezik, bileklik gümüşle birleştiğinde basit bir kombini bile tarz haline getirebilir ama bunun için önemli noktalarını güzel dokunuşlar yapmak şık ve güzel görünmenin kilit noktası. Her ne kadar birbirine uyumlu ve kaliteli kıyafetler seçsek bile kullandığımız gümüş takıların giydiğimiz kıyafetle uyumsuz olması bütün planlarımızı boşa çıkartabilir. Çok basit kombinleri uyumlu gümüş takılarla kullanmak da bütün dikkatleri üstünüze toplayabilir. Bu yüzden gümüş takıları nasıl kullanacağınız, nelere dikkat etmeniz gerektiği ve neler yapmamanız gerektiği konusunda size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu hususlara dikkat ettiğiniz müddetçe size bakan gözlerin nasıl değiştiğini fark edeceksiniz.

Gümüş Kolyeler Nasıl Kombinlenir?

Son dönemler de erkeklerin de çeşitli şekillerde kullandığı gümüş kolyeler her kesim için vazgeçilemez takılar arasında. Eskiden mahallenin abileri diye tabir edilen gençlerin açık yakalı gömlekleri ile kullandığı zincir gümüş kolyeler şimdi bol giyim ve spor giyim tarzına sahip gençlerin isyankar tarzlarını ön plana çıkarmak için kullanılıyor. Özellikle beyaz ve siyah t-shirtlerin üstüne sarkıtılan sade gümüş kolyeler oldukça şık durabiliyor. Ancak renkli ve desenli üstlere gümüş kolyenizi sarkıtarak kullanmanızı tavsiye etmiyoruz çünkü uyumu tamamen bozuyor. Renkli t-shirt giyiyorsanız kolyenizi üstünüze sarkıtmadan kapalı bir şekilde kullanmanız daha estetik ve şık duracaktır.

Sade ve gösterişsiz kıyafetler giymeyi seviyorsanız size güzel bir tavsiyemiz var. Sadece bir kolye ile yetinmeyin. Birkaç kolyeyi bir arada kullanarak sade kıyafetlerinizi çok rahat bir şekilde şık kombine dönüştürebilirsiniz. Etnik tarz da gümüş kolyeler çeşit kolye kullanımı için oldukça uygun oluyor. Eğer renkleri de kıyafetinizle uyumlu bir şekilde düzenleyebilirseniz efor sarf etmeden dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz. Yine küpe de olduğu gibi eğer açık yakalı kıyafet kullanacaksanız, boyun bölgenizde oluşan boşluğu büyük takılı kolyeler ile doldurabilirsiniz. Eğer kıyafetiniz siyah, beyaz, lacivert, bordo gibi tek renk ve koyu renkli ise gümüş taşlı kolyeler ile muazzam bir görünüme sahip olacağınıza şüpheniz olmasın.

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Gümüş Takı Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Yüzük kullanıyorsanız elleriniz bakımlı olmalı

Elbiseniz omuz ve sırt detayına sahipse uzun sallamalı küpe ilk tercihiniz olmalı

Takı ve kıyafet tek olmalı farklı ve uyumsuz renkler seçilmemeli

Küçük bir surata sahipseniz büyük boyutta küpe ve kolyelerden uzak durun

Kilonuza uygun takılar seçin üzerinizde çok büyük ya da çok küçük durmasın

Ayakkabılarınıza uygun modelleri seçin.

Çizme ile beraber uzun takılar tercih edin

Eğer kıyafetiniz renksiz veya eksik geldiyse gümüş halhal ya da saç tokaları kullanmayı deneyin

Simli, parlak payetli elbiselerde fazla takı kullanmayın

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