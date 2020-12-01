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Ahmet Şimşek Koleji
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İkinci El Eşya Alanların Uğrak Adresi Zengin Spot


Eskiden eşyalar yıpranana, kırılana ya da bozulana kadar kullanılırdı. Ancak günümüzde modanın değişmesi, ihtiyaçların farklılaşması, acil nakit ihtiyacı gibi nedenlerle insanlar çok yeni eşyalarını dahi elden çıkarmak istemektedir. Aynı şekilde sıfır eşyaların uçuk fiyatlara satılması nedeniyle ikinci el eşyalara ciddi bir talep artışı söz konusudur. Zengin Spot, 40 yılın üzerindeki meslek tecrübesi ile artık sizlere hem onlineda hem de seçkin showroomlarında hizmet sunuyor. Zengin spot, ikinci el eşya alanlar ile ikinci el eşya satanlar arasında köprü görevi görüyor. Zengin Spot başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un bütün ilçelere hizmet vermektedir. Dilerseniz Kadıköy ikinci eşya alan yerler için bu bağlantıya tıklayın.

Zengin Spot, düşük kar marjlarıyla çalıştığından dolayı eşyalarınızı en yüksek fiyattan satın alıp en uygun fiyata satışa koyuyor. Satmış olduğunuz eşyaların gerekirse tamirat, tadilat işlemleri de tamamen Zengin Spot tarafından yapılıyor. Böylece satışa konan ürünler kullanıma hazır hale getiriliyor. %100 müşteri memnuniyeti prensibinden dolayı, eşyaların nakliye ve kurulum hizmetlerini de Zengin Spot kendi uzman ekibiyle gerçekleştiriyor. Hem de hiçbir ücret talep etmeden.

Sizler de ev, ofis, yazlık, iş yeri, kafe, restoran gibi alanlarda ihtiyacınız olan ya da satmak istediğiniz her türlü eşya için ikinci el eşya alan yerler ile iletişime geçebilirsiniz. Satmak istediğiniz eşyalarınız adresinize gelinerek fiyat teklifi sağlanır. Aynı zamanda WhatsApp üzerinden iletişime geçerek ürün görsellerini göndererek en uygun fiyat teklifini alabilirsiniz. Zengin Spot, eğitimli ve uzman ekibiyle sizlere her konuda destek sağlanacaktır. Web sayfamıza ulaşmak için: www.zenginspot.com adresini ziyaret edin.

📆 20 Aralık 2020 Pazar 21:03   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 +15 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 12 7 2 3 20 9 +11 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 13 7 2 4 23 19 +4 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 12 7 1 4 25 19 +6 22 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 12 5 6 1 20 15 +5 21
6 Hatayspor 12 6 3 3 14 15 -1 21
7 Fatih Karagümrük 13 5 5 3 22 16 +6 20
8 Yeni Malatyaspor 12 5 4 3 16 13 +3 19
9 Göztepe 13 4 6 3 19 14 +5 18
10 Kasımpaşa 13 5 3 5 16 17 -1 18
11 Trabzonspor 13 4 5 4 15 17 -2 17
12 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
13 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
14 Çaykur Rizespor 12 4 3 5 17 20 -3 15
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
16 Gençlerbirliği 12 3 3 6 10 18 -8 12
17 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 -3 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 12 2 3 7 14 20 -6 9
20 BB Erzurumspor 13 2 3 8 11 25 -14 9
21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6

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