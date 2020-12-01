İkinci El Eşya Alanların Uğrak Adresi Zengin Spot

Eskiden eşyalar yıpranana, kırılana ya da bozulana kadar kullanılırdı. Ancak günümüzde modanın değişmesi, ihtiyaçların farklılaşması, acil nakit ihtiyacı gibi nedenlerle insanlar çok yeni eşyalarını dahi elden çıkarmak istemektedir. Aynı şekilde sıfır eşyaların uçuk fiyatlara satılması nedeniyle ikinci el eşyalara ciddi bir talep artışı söz konusudur. Zengin Spot, 40 yılın üzerindeki meslek tecrübesi ile artık sizlere hem onlineda hem de seçkin showroomlarında hizmet sunuyor. Zengin spot, ikinci el eşya alanlar ile ikinci el eşya satanlar arasında köprü görevi görüyor. Zengin Spot başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un bütün ilçelere hizmet vermektedir. Dilerseniz Kadıköy ikinci eşya alan yerler için bu bağlantıya tıklayın.

Zengin Spot, düşük kar marjlarıyla çalıştığından dolayı eşyalarınızı en yüksek fiyattan satın alıp en uygun fiyata satışa koyuyor. Satmış olduğunuz eşyaların gerekirse tamirat, tadilat işlemleri de tamamen Zengin Spot tarafından yapılıyor. Böylece satışa konan ürünler kullanıma hazır hale getiriliyor. %100 müşteri memnuniyeti prensibinden dolayı, eşyaların nakliye ve kurulum hizmetlerini de Zengin Spot kendi uzman ekibiyle gerçekleştiriyor. Hem de hiçbir ücret talep etmeden.

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