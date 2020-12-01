LGS VE AYT SINAVLARI YAKLAŞIYOR…

Eğitim çağındaki çocuklarımızın hayatını şekillendirecek en önemli sınavlar yaklaşıyor fakat çoğu öğrencimiz hâlâ işin bilincinde değil. Kimisi üşengeçlikten ders çalışmıyor, kimi ise temeli zayıf olduğundan dolayı çalışamıyor. Sınavların önemine vakıf az bir yüzdeye sahip öğrenci ise sıkı sıkıya, tabir yerinde ise gece gündüz çalışıyorlar. Bu yazıyı yazmaktaki amacım son gruptaki zaten kazanma yolundaki öğrencilere hitap etmek değildir. Asıl amacım çalışmak istediği halde temeli zayıf olan öğrencilere çeşitli tavsiyeler vermektir. İlk gruptaki üşengeç öğrenciler kendilerini zorlamalıdır. Bunun başka yolu yoktur.

Tembellik esasen bir ruhsal hastalıktır. Hem de insanlık tarihinden beri devam eden bir hastalık… Öyle ki belkide milyonlarca hastalığa çözüm bulundu hatta şimdiki çözümsüz sanılan kanser, AİDS gibi hastalıklar da mutlaka çözülür ama maalesef tembelliğe ne bir hap nede bir çare bulunmuştur. Bulunması da çok zordur. Çünkü kişinin kendi iradesi ile ilgilidir ve mutlak surette oturup çalışarak yenilebilir. Öğrencimiz 3-5 gün kendisini zorlayıp ders çalışınca beyin yavaş yavaş çalışmaya alışacaktır. (Üşengeç öğrenci masa başında kalmaya nasıl alışır hangi alıştırmaları yapmalı diye merak ederseniz Youtube da ‘ders çalışma isteği nasıl gelir? Ömer karaman’ yazarak videomuza ulaşabilirsiniz.)

Temeli zayıf olduğu için konuları kavrayamayan öğrencilerimize dönecek olursak. Bunlar acilen, en kısa zamanda matematik temel eksikliklerini gidermelidirler.

Lgs hazırlık öğrencileri temelleri zayıf ise bir an önce sırasıyla 4 işlem, işlem önceliği, üslü sayılar, kesirler, ondalık sayılar, veri analizi ve açılar konularını öğrenmelidirler… Bu şekilde temel eksiklikleri giderilmiş olur ve 8.sınıf konularını öğrenmeye başlayabilirler.

Tyt ve Ayt hazırlık öğrencileri eğer temelleri zayıf ise sırasıyla öncelikle sayı kümelerisonra sayı basamakları, bölme bölünebilme, 4 işlem, işlem önceliği, rasyonel sayılar, üslü sayılar, köklü sayılar, açılar, üçgenler ve Ayt için özellikle fonksiyonlar, polinomlar, ikinci dereceden denklemler konuları da çok iyi şekilde öğrenilmelidir. Bunları öğrendikten sonra rahatlıkla üniversite sınavına hazırlık için matematik ve geometri çalışmaya başlayabilirler.

Matematikten temel konuları bilmeyen öğrenciler sınav konularını öğrenemezler, bazı bilgileri öğrenseler bile maalesef işlemleri düzgün yapamadıkları için soruları çözemezler. Bu nedenle sınavlara hazırlanan öğrencilerin en acil ihtiyaçları bu konuların detaylıca öğrenilmesidir.

Bununla ilgili en etkili ve en hızlı çözüm özel ders alarak çalışmaktır. Maddi imkânı yeterli olmayan öğrenciler ise mutlaka Youtube gibi bir kanaldan videolarımutlaka yazarakizleyip çalışsınlar. Sosyal medyadan yada okuldan online ders yapıyorsanız özellikle matematik dersini yazarak çalışınız. Matematik izlemeyle öğrenilecek bir ders değildir.

Haziran ayı yaklaşmakta günler çok çabuk geçmektedir. Bir başka husus da konuların yetişmesidir. Hem konular kısa zamanda bitirilmeli hem de yeterince deneme sınavı çözülerek eksiklikler belirlenmeli ve giderilmelidir. Bunu sağlamanın tek yolu sağlam bir günlük çalışma programının yapılmasıdır. (Program konusu çok detaylı bir konu olduğu için burada yer veremeyeceğim. Siz değerli okurlarımdan talep gelirse bir başka yazımda bu konuyu açıklayıp detaylandıra biliriz…)

Liselere ve üniversitelere hazırlık yapan sevgili öğrenciler; size birkaç tavsiyem olacak lütfen bunları doğru kabul edip uyunuz…

—Masa başına oturduğunda mutlaka bir programın olsun. Plansız programsız ders çalışmayın.

—Kendinize sadece bir tek hedef koyun; konuları detaylarıyla öğrenmek. İnanın ki bu hedef sizi Türkiye şampiyonluğuna bile taşıyabilir.

—Tüm konuları tüm detaylarıyla birlikte öğrenin ve bol bol test çözün, çözemediğiniz soruları mutlaka çözdürün.

—Her hafta bir denemeye katılın ve eksik konularınızı not alarak mutlaka konuları tekrar çalışıp öğrenin.

—İyi okulları kazanmak için günde 5-6 saat ders çalışın.

—Günlük 8 saat uyku ideal uyku süresidir fakat en az 7 saat uyuyun.

—Hoşunuza gitmeyen ya da zorlandığınız yerleri daha fazla çalışın. Unutmayın ki diğer öğrencilerde buralarda zorlanacak ve bu konuları öğrenip ilerleyenler başarıya ulaşacaktır.

Ömür boyu girdiğiniz tüm sınavlarda başarılı olmanız dileklerimle.

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

(Youtube, Instagram ve Facebook da Ömer Karaman yazarak eğitimle ilgili daha fazla içeriğe ulaşabilirsiniz.)