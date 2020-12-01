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Ahmet Zeki YEŞİL
Ahmet Zeki Yeşil’in Yeni Kitabı “Korona Müfettişi” Çıktı


Kadıköy’de yaşayan mizah yazarı Ahmet Zeki Yeşil’in yeni kitabı “Korona Müfettişi” kitap satış sitelerinde ve raflarda. Mustafa Fırat’ın genel yayın yönetmenliğini yaptığı Mühür Kitaplığı Yayınları tarafından basıma hazırlanan ‘Korona Müfettişi’, ağırlıklı olarak kara mizah öykülerinden oluşuyor. Öyküler sadece gülümsetmiyor, hem düşündürüyor hem de yaşadığımız hayatı sorguluyor. Özetle, günlük yaşantımızda ters giden; bizi kızdıran ve üzen her şey bu kitapta yer alıyor.

Yeşil, “Korona Müfettişi” hakkında şunları söyledi:

“Ben, beni güldüren şeyleri yazmıyorum. Beni düşündüren konulara mizah diliyle dikkat çekmeye çalışıyorum. Kitaptaki öyküleri de bu anlayışla yazdım. Kitabın kapağını, resim ile karikatürü buluşturan ödüllü karikaür sanatçısı İbrahim Tuncay çizdi. Yüz yıl sonra da konuşulacak olan bir konuyu, kitabın kapağına taşıdık. Benim mizahımda, belden aşağı espriler olmaz. Çünkü, kitaplarımı çocuklar da okuyor. Kitabı okuyanlar, mizahın iyileştirici gücünü hissedecek.”

Ahmet Zeki Yeşil’in, beş mizah kitabının yanı sıra; bir şiir kitabı bulunuyor.

📆 19 Aralık 2020 Cumartesi 11:37   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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