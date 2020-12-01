İstanbul’da trafik yoğunlaşırken, metrobüs duraklarında adeta insan seli oluştu

Cevizlibağ’da adeta insan seli – Tıkla İzle
Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde bu haftada uygulanacak olan 56 saatlik sokak kısıtlaması akşam saat 21.00 itibariyle başladı. Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu rekor seviyelere çıktı. TEM ve E-5 Karayolları ile ana arterlerde yer yer trafik neredeyse durma noktasına geldi.
Mesai bitiminde evine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu. Bu duraklardan biri olan Cevizlibağ Metrobüs Durağında adeta insan seli oluştu. Durakta metrobüs bekleyen vatandaşlar, durak içinde uzun kuyruklar oluştururken, sosyal mesafe unutuldu.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|12
|8
|2
|2
|22
|7
|+15
|26
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|12
|7
|2
|3
|20
|9
|+11
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|12
|7
|2
|3
|22
|16
|+6
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Fatih Karagümrük
|13
|5
|5
|3
|22
|16
|+6
|20
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Beşiktaş
|11
|6
|1
|4
|21
|19
|+2
|19
|6
|Göztepe
|12
|4
|6
|2
|19
|13
|+6
|18
|7
|Gaziantep
|11
|4
|6
|1
|17
|14
|+3
|18
|8
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|+1
|18
|9
|Hatayspor
|11
|5
|3
|3
|13
|15
|-2
|18
|10
|Yeni Malatyaspor
|11
|4
|4
|3
|14
|13
|+1
|16
|11
|Konyaspor
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|+4
|15
|12
|Başakşehir
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|13
|Çaykur Rizespor
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|14
|Trabzonspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|-3
|14
|15
|Antalyaspor
|12
|3
|5
|4
|12
|16
|-4
|14
|16
|Sivasspor
|11
|2
|5
|4
|9
|12
|-3
|11
|17
|Gençlerbirliği
|11
|3
|2
|6
|9
|17
|-8
|11
|18
|Kayserispor
|11
|2
|4
|5
|6
|12
|-6
|10
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|12
|2
|3
|7
|11
|21
|-10
|9
|20
|MKE Ankaragücü
|11
|2
|2
|7
|13
|19
|-6
|8
|21
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
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