Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçında Karacabey Belediyespor’u tek golle geçti!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdı.

10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa’yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.

11. dakikada Nazım Sangare’nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam’dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa’nın pasını alan Ömer Faruk’un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.

28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın’ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.

87. dakikada gelişen Karacabey atağında Berk Ali’nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Oytun iki hamlede kontrol etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Altay ?, Serdar, Gustavo, Sadık, Nazım, Sosa (Ozan dk. 46) Pelkas, Mert Hakan (Ferdi dk. 87 ?), Novak, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), Thiam (Cisse dk. 73)

Yedekler: Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Sefa Durmuş dk. 61), Abdullah Dijlan Aydın (Alper Karaman dk. 72), Berk Ali Nizam (Gökhan Erdöl dk. 88 ?), Ömer Çetinbaş

Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin Arslan, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp Karaman, Berke Özgün, Temel Taşkın, Murat Karadeniz

Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz

Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fenerbahçe)

Kırımızı Kart: Altay Bayındır (dk. 28) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Cisse, Oytun, Ozan, Pelkas (Fenerbahçe), Sergen İlhan (Karacabey)