MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Belediye, Eğlence, Etkinlikler, Genel, Mahalleler, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’ün sokakları rengârenk ışıklar ve dev heykel süslemeleri görsel bir şölene döndü
Kadıköy’ün sokakları rengârenk ışıklar ve dev heykel süslemeleri görsel bir şölene döndü


Kadıköy sokakları yeni yıla sayılı günler kala rengârenk ışıklar ve dev heykel süslemeleri ile pandemi sürecinden bunalanlara moral kaynağı oluyor. Ayrıca İstanbul’u sanat ve ışıkla buluşturan İstanbul The Lights Festivali de Kadıköy’ü aydınlatıyor.  

Kadıköy Belediyesi, yeni yıla sayılı günler kala Kadıköy’ün sokaklarını görsel bir şölene çevirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan bu zor günlerde bir nebze moral olsun diye sokaklar rengârenk ışıklarla süslenirken, yılbaşı temalı dev heykeller de Kadıköy’ün sokaklarında yerini aldı.  Bağdat Caddesi, Tarihi Çarşı, Bahariye Caddesi, Altıyol Boğa ve Kadıköy’ün daha birçok noktasında kardan adam heykelleri, rengarenk ışıklarla süslenmiş çam ağacı heykelleri, yılbaşı pastası, yılbaşı topları, bir birinden renkli hediye paketleri gibi süslemelere rastlamak mümkün. 

SANAT IŞIKLA BULUŞUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mecra ve tanıtım desteği sağladığı, Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından İstanbul genelinde hayata geçirilen İstanbul The Lights Festivali’nin eserleri de Kadıköy’ü aydınlatıyor. İstanbul’u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürecek festival 3 Ocak’a kadar İstanbul’un çeşitli ilçelerinde sürecek. Uluslararası tanınmışlığı olan Güvenç Özel, Ouchhh ve Memo Akten gibi dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserleri 59 farklı noktada sergileniyor. Festival kapsamında Kadıköy Bağdat Caddesi’ne yerleştirilen Ouchhh’un 6 metre yüksekliğindeki AI MONOLITH dijital heykeli LED ekranların bir araya gelmesinden oluşuyor. Festivalin Kadıköy uygulamaları başlıca: Bağdat Caddesi’nde kurulan Al Monolith Heykeli civarında kurulan 6 adet ışıklandırma kemeri;  Caddebostan, Bostancı, Kadıköy Meydanı, Yoğurtçu Parkı noktalarında artırılmış gerçeklik heykelleri ve Moda’da 4 bina cephesine illüstrasyon şeklinde olacak. Ayrıntılı bilgiye İstanbul The Lights’ın web sayfasından ulaşılabilir. 

POTLAÇ KADIN GİRİŞİMİ DE YILBAŞINA HAZIR 

Kadıköy Belediyesi’nin destek verdiği Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nde de kadınlar el emeği ürettikleri yılbaşı hediyeleri ile yılbaşına hazır. Feneryolu Mahallesi’nde bulunan Potlaç Dükkan’da yeni yılda sevdiklerine hediye almak isteyenler için özel tasarım keçe, ahşap, resim, seramik, takı, amigurumi, bez bebek, miyuki, kanaviçe, cam gibi bir birinden renkli hediyelik ürünler bulmak mümkün. 

Galeri
📆 16 Aralık 2020 Çarşamba 22:25   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
İNSAN BU YA
14 Aralık 2020 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 12 8 2 2 22 7 +15 26 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 12 7 2 3 22 16 +6 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 11 6 1 4 21 19 +2 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 12 4 6 2 19 13 +6 18
6 Gaziantep 11 4 6 1 17 14 +3 18
7 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 +1 18
8 Hatayspor 11 5 3 3 13 15 -2 18
9 Fatih Karagümrük 12 4 5 3 20 15 +5 17
10 Yeni Malatyaspor 11 4 4 3 14 13 +1 16
11 Konyaspor 11 4 3 4 15 11 +4 15
12 Başakşehir 12 4 3 5 18 18 0 15
13 Çaykur Rizespor 11 4 3 4 16 18 -2 15
14 Trabzonspor 12 3 5 4 13 16 -3 14
15 Antalyaspor 12 3 5 4 12 16 -4 14
16 Sivasspor 11 2 5 4 9 12 -3 11
17 Gençlerbirliği 11 3 2 6 9 17 -8 11
18 Kayserispor 11 2 4 5 6 12 -6 10 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 -10 9
20 MKE Ankaragücü 11 2 2 7 13 19 -6 8
21 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6

BAĞLANTILAR