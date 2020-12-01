Galericilik Belgesi Nedir?

Araç alım satım yapan ya da yapmak isteyen bireylerin alması gereken yetki belgesine galericilik belgesi denir. Araba alım satımı için bu belgeyi almak zorunlu hale getirilmiştir. 2. El araç satış etki belgesi olarak adlandırılan bu belgeyi kişinin alabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yetki verilen işletmelerin yapacağı yazılı sınavdan geçer not almaları ve ardından yapılan mülakattan geçmeleri gerekmektedir. Bu aşamalardan geçen bireyler bu belgeyi alma hakkın sahip olurlar. Ülkemizde alınan karara göre bu yetki belgesine sahip olmayan kişiler araç alım satımı yapamayacaklardır.

Belirli tarihten itibaren bu belgeyi almak zorunlu hale getirilmiş galericilik belgesi almayan kişilerin alım satım yapması yasaklanmıştır. Galericilik belgesi bulunmadan araç alım satımı yapan kişilere yaptırım uygulanmaktadır. Alınması gayet basit olan bu galericilik belgesi araç alım satımı yapan kişilere büyük bir iş olanağı sağlamaktadır. Bu sayede araç alım satımı yasal hale getirilmiş ve alım satım işi belli bir düzene sokulmuştur. Sizlerde araç alım satımı yapmak istiyorsanız ya da hali hazırda bu iş ile ilgileniyorsanız galericilik belgesini rahatlıkla alabilirsiniz.

Galericilik Belgesi Nasıl Alınır?

Galericilik belgesi nasıl alınır? diye merak edenler basit bir yol izleyerek bu belgeyi alabilirler. Galericilik belgesini almak için herhangi bir şart aranmamaktadır. Bu belgeye sahip olmanın tek şartı bu işi yaptığınıza dair vergi levhanızın bulunmasıdır. Vergi levhanızda araç alım satım ibaresinin bulunması belgeyi almanız için tek aranan şattır. Bu şarta uygun kişilerin yetkili yerlere başvurduktan sonra gerekli evrakları tamamlamaları gerekmektedir. Yetkili yerlerin yapmış olduğu yazılı ve sözlü sınavı başarı ile geçen bireyler galericilik belgesini alabilirler. Araç alım satımını yapan kişiler için alması zorunlu olan galericilik belgesini esnaf ve diğer tüzel kişiler alabilir. Bu belgeyi almak isteyen kişilerden istenen evraklar ise şunlardır;

İşletme sahibinin diploması

Araç alım satımına dair nace kodunun bulunduğu vergi levhasının bir nüshası

İstenilen bu evrakları yetkili yere vermek başvuru için yeterli olmaktadır. Başvurunun ardından adaylar belirlenen tarihte yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmaktadır. Adayların bu sınavı başarı ile geçmeleri zorunlu şartlar arasında bulunmaktadır. Başarısız olan adaylar bir sonraki sınavlara isteğe bağlı olarak tekrar girebilirler.

Yukarıda saymış olduğumuz evrakları tamamlayan kişiler başvuru yaptıktan sonra başarı ile geçmiş oldukları sınavların ardından galericilik belgesini ilgili kurumda alabilirler. Bu belgeyi alan bireyler yasal bir şekilde araç alım satımı yapabilme hakkı kazanmaktadırlar.

Galericilik Belgesi Geçerlilik Süresi Ne Kadar?

Başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili kurum tarafından yapılan sınavları başarı ile geçen adaylar galericilik belgesini almaya hak kazanırlar ve ilgili makamdan belgelerini alırlar. Bireylerin almış oldukları galericilik belgesinin geçerlilik süresi yasal olarak beş yıldır.

Galericilik belgesini alan adaylar bu belgeyi kullanarak 5 yıl süre ile araç alım satımı yapabilmektedir. Galericilik belgesi herhangi bir denetimde görülebilmesi açısından alınan kişi tarafından işletmede kolayca görülebilen bir yere asılmalıdır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satış belgesinin içeriğini ve bu belgenin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları tam olarak belirlemeye yetkilidir.