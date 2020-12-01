Egzama Tedavisi

Egzamanın kesin bir tedavisi yoktur, ancak birçok tedavi mevcuttur ve egzama tedavisi için gün geçtikçe yeni öneriler ve çözümler sunulmaktadır. Aslında, şu anda gelişim halindeki egzama tedavisi için eşi görülmemiş sayıda yeni yöntem vardır. Bunlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için en doğru karar bir dermatologa danışmak olacaktır.Egzamanın türüne ve şiddetine bağlı olarak, tedaviler yaşam tarzı değişiklikleri, reçetesiz (OTC) ilaçlar veya reçeteli ilaçları içerir.

Egzama semptomları herkes için farklı olabilir. Herkes bir egzama tedavisine aynı şekilde yanıt vermeyecektir, bu nedenle en iyisi, tüm seçeneklere aşina olmanız ve size veya çocuğunuza uygun biregzama tedavisi bulmak için dermatolog ile görüşmenizdir. Çoğu egzama türü için, durumu ve semptomlarını yönetmek şu temellere iner:

Tetikleyicilerinizi bilin

Düzenli bir banyo ve nemlendirme rutini uygulayın

OTC ve / veya reçeteli ilaçları tutarlı bir şekilde ve reçete edildiği şekilde kullanın

Deri enfeksiyonu belirtilerine dikkat edin – iltihaplı şişlikler, ağrı, kızarıklık veya ısı

Egzama semptomlarını yönetmeye yardımcı olmak için yapabileceğiniz diğer bazı şeyler:

Egzama genellikle kaşındırır ve cildin etkilenen bölgelerini kaşımak çok cazip olabilir. Ancak kaşımak genellikle cilde zarar verir ve bu da daha fazla egzamanın oluşmasına neden olabilir. Etkilenen cildi çizmemeye ve ovalamamaya çalışın ve cildinizi tahriş edebilecek malzeme veya maddelerle teması sınırlayın. Deriyi kaşıma ayrıca kanamaya neden olur ve cildinizin enfeksiyon kapma veya yaralanma riskini artırır. Mümkün olduğunca kaşınmayı azaltmaya çalışın. Bunun yerine cildinizi parmaklarınızla nazikçe ovalamayı deneyebilirsiniz.

Yumuşak, nefes alabilen giysiler giyin ve egzamanızı daha fazla tahriş edebilecek yün gibi kaşıntılı kumaşlardan kaçının. Stresli durumları ve olayları tanımlayın ve stres yönetimi tekniklerini kullanarak bunlardan kaçınmayı veya bunlarla başa çıkmayı öğrenin. Bunu kendi başınıza veya güvenilir bir sağlık hizmeti sağlayıcısının yardımıyla yapabilirsiniz.

Ancak, bazı insanlar “doğru” şeyleri yaptıklarında bile egzamalarının hala şiddetlendiğini fark ederler. Egzama tahmin edilemeyen bir hastalık olabilir ve hala öğrenilecek çok şey vardır. Egzama tedavisinin, sizin için doğru olup olmadığını belirlemek üzere faydaları ve riskleri tartmak için dermatolog departmanına danışın.

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