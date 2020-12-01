Ozan İsa Oğuz’a

İnsanlar doğarlar ve ölürler…

İnsanlar değil, tüm canlılar; hatta cansız varlıklar dadoğarlar ve ölürler…

Doğmak ve ölmek, doğanın kanunu; evrenin ta kendisidir.

Sümerleri, Mısırları inceledim. O dönemlerde yaşamları irdeledim. Kurulan medeniyetleri, yaşam tarzlarınıdert edindim. Günümüzle karşılatırdım. Sümerler, MÖ 4.000-2.350; Mısırlar,MÖ 3.100-MÖ 2.150 arihlerinde yaşamışlar.

Ne kadar uzun bir tarih değil mi?

Kimler gelip kimler geçmiştir…

İnsan geçmişi bilmediği zaman kendisini ölümsüz sanıyor; hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor. “Ölü Ozanlar Derneği” filminde öğretmen, öğrencilerine; okuldan mezun öğrencilerin toplu çekilmiş fotoğrafını gösteriyor; “iyi bakın bu fortoğrafa, bir zamanlar, onlarda sizler gibi, kensdisini vaz geçilmez sanıyordu.” diyor.

Derdim, sizlere insanlık tarihini anlatarakmistik bir yaşamı övmek falan değildir. Mesele, hayatı güzel yaşamak ve geride iyişeyler bırakabilmetir.

Tarihe adını yazdırabilmek, en büyük zenginliktir.

Ozan İsa Oğuz…

Zor koşullarda okumuş, öğretmen olmuş; sevdalandığı sazı için en sevdiği öğretmenlik mesleğini bırakarak Arif SAĞ’dan kurs almış. Yüzlerce öğrenci yetiştirmiş; şiirler yazmış, besteler yapmış, hayatını sanata ve eğitime adamış bir insandır.

Yunus Emre, Mevlana, Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Pir Sultan yolunda yürümüş. İnsanları hep iyiye güzele çağırmış, yol göstermiştir.

Ülkeyi, ülkeleri kurtaracak olan sanat ve sanatçıdır.

Fillandiya’nınkuruluşunda, kurtuluşunda, gelişmesinde, büyümesinde en büyük güç sanat ve sanatçı olmuştur. “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabı bunu bize çok iyianlatır.

Sanatın ne kadar güçlü olduğunu sanatçı öldüğü zaman anlarız.

Hep bir yerler boş kalır. O boşluklar dolmaz. Doldurulamaz.

Atatürk ne güzel söylemiş; “ Efendiler, hepiniz milletvekili olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz, hattaCumhurbaşkanı olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız.” diye.

Nerede bir sanatçı varsa orada dostluk, kardeşlik, paylaşım, özveri vardır. Onlar dünyanın en güzel insnalarıdır. “O iyi insanlar o güzel atlara binip çekip gittiler.” Yaşar Kemal’in deyimiyle.

Ozan İsa Oğuz’a saygıyla…

GÜNDOĞDU YILDIRIM