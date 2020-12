Kendimle Bir Kadıköy Turu

Kadıköy rıhtımındaki otobüs durağında inip kalabalığın içinden sıyrıldıktan sonra karşıya geçmek için ışıkların orada bekliyorum. Benimle birlikte yaklaşık yirmi kişi daha ışıklarda beklemeye başladı. Yeşil ışık yanınca kavimler göçü gibi bir anda hep beraber karşıya doğru yöneliyoruz. Karşıdan rıhtım tarafına geçmek için gelenler de bizim grubumuza markaj uygulayarak alan daraltıyor. Altıpasın orada bir yerde faül varsa da hakem bunu görmüyor ve sağ salim karşıya varıyoruz.

***Recaizade sokaktan yukarıya doğru çıkıyorum. Sokağın ortasındaki eski tip parke taşları beni doksanlı yıllara götürüyor. Bazen kalabalıktan bu dar yola sığmıyoruz. Bir yandan Kadıköy Pendik dolmuşu aşağı iniyor. Minibüs insanların içinde ilerliyor. Bir tarafta markete girenler. Sokakta sağ salim yürümeye çalışan insanlar. Oteller, pastaneler, bisiklet sürenler…

*** Yukarıya varmadan önce nostaljik eşyalar satan bir galerinin önünde durdum. Burası ilginç bir yer. Orada Hinduizm’e ait putlar (yakışıklı Hare Krişna, fil kafalı Ganeşa ve Vişnu gibi) satılıyor. Aynı zamanda Afrika’dan hatta Ekvator’dan getirilmiş ilginç heykeller ve ahşap eşyalar satılıyor. İçeride tütsü kokusu var.

***Sonra biraz daha yürüdüm. Osmanağa Sokağına çıktım. Burası tam bir esnaflar caddesi. Lokantalar, kafeler, kebapçılar, turşucu, tostçu, pet shop, pilavcı, ne ararsan var. Bir de kediler var. Kadıköy’de kediler ayrıcalıklı. Burada her pencerede her balkonda her evde birer kedi var. Kediler de Kadıköy’ü çok seviyor ve genelge çoğu zaman rahat takılıyor. Geçenlerde burada umarsız ve hayattan bezmişçesine yürüyen bir kedi görmüştüm. Dümdüz üzerime doğru yürüdüğü için yanından geçerken ona yol verdim. Zaten benimle uğraşacak psikolojisi yoktu. “Sefacım, yorgunum be gülüm sonra görüşürüz.” der gibi tavırlarla umarsızca geçip gitti.

***Osmanağa’dan çıkıp Kadıköy çarşı tarafına doğru gidiyorum. Bazen bu sokak çok kalabalık oluyor. Birisinin beni takip ettiğini düşünerek arkamı dönüyorum. Sonra bakıyorum ki aslında o da yolunda yürüyen herhangi biri. (Yine de kimsenin bana yakın yürümesini sevmem. Üniversitedeyken Denizlili bir arkadaşım vardı. Özellikle sohbet esnasında ağız kokusunu hissettirecek kadar yakınıma gelirdi.)

***Bir ucu Kadıköy çarşıya varan çift şeritli otoyoluna vardım. Bu yoldan Ümraniye ve Ataşehir’den otobüs ile buraya varılabilir. Aynı zamanda tarihi Kadıköy Moda tramvayı buradan geçiyor. Bazen de şu çift katlı otobüslerden geçiyor.

***Kadıköy Boğa heykelindeyim. Her zaman olduğu gibi Boğa’da fotoğraf çekinen yerli ve yersiz turistler var. Bazen buradan geçerken aynı turistin bir gün sonra yeniden Boğa’da fotoğraf çekilmek için geldiğini görüyorum. Muhtemelen dünkü fotoğrafında gözü kapalı çıktı. Çok şükür akıllı telefonlar var. Beğenmediysen yenisini çekiyorsun. Oysa doksanlarda öyle miydi. Hala doksanlardan kalma gözüm kapalı çıkan fotoğraflarım var. Tabi o zaman silme şansımız yoktu. Şimdi olsa silerdim. Kaç aydır buradayım bir fotoğrafım yok Boğada. Dur ben de çekineyim. Hah böyle güzel oldu.

***Tramvay yolunu takip ederek Moda’ya doğru çıkıyorum. Ne güzel bir yer. Burası tam bir kültür sokağı. Hatta sokak isimlerinden birisi Sanat sokak. Orada bir müzisyen veya yazara denk gelmeniz çok mümkün. Ben bir kere şu ünlü Rock grubunun gitaristine rastladım. Hangisi olduğunu kim olduğunu bilmiyorum. Saçı uzun ve sakalı vardı. Siyah giyiniyor. Gözlüklü. Tanıdınız mı? Muhtemelen tanımadınız. Milyon tane aynı tipte adam var. Acaba hangisi o gitarcı.

***Biraz daha yukarı doğru yürüyorum. Moda Caddesinde tırmandıkça yol giderek düzleşiyor. Herkes şu ünlü global kahveciye girmiş. Oysa karşıdaki kafede kahveler daha iyi. Hatta yukarıda küçük ve tarihi bir pastane var. Sevimli bir yer. Fiyatları gayet uygun. Tane işi tatlı satıyor mesela.

***Tramvay sola gidiyor. Kendimve ben sağa dönüyoruz. Burada büyük bir heykel var. Ve bu heykelin üzerinde güvercinler var. (Olması gerektiği gibi) Moda caddesindeyim. İşte benim en sevdiğim yer. Burada kimse hiçbir şeyi umursamıyor. Herkes entelektüel. Ama ilginç bir şey yaparsanız dikkat çekebilir. Fakat epey ilginç bir şey bulmanız lazım. Zira burası zaten her türlü marjinalliği, sanatı ve edebiyatı dibine kadar tatmış bir yer. Moda caddesinde konuşmam değişiyor dolayısıyla. Kardo napıyosun bu akşam. Tamam Bro. Önce bir kokoreç yiyelim sonra mekâna akarız gibi konuşmaya başlıyorum. (Bro ve Kardo sözcüklerinin mucidi Kadıköy’de. Hatta bu sözcükleri arkadaşım Umut buldu.)

***Caddeyi ünlü yapan iki önemli ayrıntı var. Birisi Barış Manço Evinin burada olması. Diğeri de Moda sahili. Havanın açık olduğu günlerde Moda’dan Avrupa yakası görülebiliyor.

***Kadıköy çarşıdayım. Gezdik tozduk acıktık. Dünyanın en hızlı garsonlarının olduğu yerdeyiz. Siz kendinizi onlara bırakın. Onlar sizi yürürken biranda içeri çekebilir. Sonra direkt şunu söyler:“Abim aradığınız yer burası. Masanızı ayırdım.” Ev yemekleri, ıslak hamburger (mucidi Kadıköy’de), pilavcılar (öyle pilav deyip geçmeyin),nefis ızgara balık, İnegöl köfte, kebapçı dönerci vs…

Fakat benim favorim Kokoreç ve midye. Benim için Kadıköy çarşı kokoreç ve midye demektir. Dünyadaki en lezzetli kokoreç burada yapılır. İçecek söylemenize gerek yok. Ben yarım porsiyon midye tava ve yanında yarım ekmek kokoreç aldım. “Abim ayran içer” diyerek ne içeceğimi tahmin etti. Ve gerçekten çok güzeldi. Midyeler enfes. Aynı zamanda soslu midye gayet iyiydi.

Bu yazı pandemiden önce yazılmıştı. Yayımlamak bu güne nasip oldu. Umarım bu Koronavirüs belasından tez elden kurtuluruz ve esnafımız eski kazancına huzuruna kavuşur.

Bu haftalık bu kadar. Sağlıkla kalın.