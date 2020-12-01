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Ahmet Şimşek Koleji
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Google’daki çökmenin nedeni ‘tek hata noktası’ olabilir


Dünyada milyarlarca insanın kullandığı Google’a bugün yaklaşık 1 saat süre ile erişilemedi. Teknoloji ve yazılım uzmanları çökmenin nedenleri arasında ‘tek hata noktası’ problemini gösterdi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Google’a bağlı olarak hizmet veren Gmail, YouTube, Google Meets gibi servislere erişim sorunu yaşandı. Sorun 15:30 dolaylarında çözüldü ve Gmail’e erişim sağlanmaya başladı ancak sorun hakkında açıklama yapılmadı.

‘Tek hata noktası’ problem, nedenler arasında

Sistemin neden çöktüğüne ilişkin değerlendirmede bulunan yazılımcı Berkay Çatak, “Kullanıcı geri bildirimlerine göre dünya çapında yaşandığını anladığımız aksaklığın birden fazla nedeni olabilir, bir sistemin çökmesi halinde ona bağlı diğer sistemlerin çökmesi olayı yani İngilizce’de ‘single point of failure’ olarak adlandırılan Türkçe’ye ise ‘tek hata noktası’ olarak çevrilen problem nedenler arasında sıralanabilir. Alphabet şirketine bağlı Google, Gmail, YouTube gibi platformlar tek bir Google hesabına giriş yapılarak kullanılabiliyor, bütün Google sistemlerin birbirlerine bağlı olduğunun bir örneği. Yazılımsal bir aksilik sonucu yaşanan hata, diğer sistemlerin de çalışmasını engellemiş olabilir” dedi.

Çatak aynı zamanda çökme sonucunda Google Authenticator ile çalışan diğer uygulamaların da kullanım dışı kaldığını belirterek herhangi bir siber saldırı ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

Google’dan ilk açıklama

Google’ın hizmet ayrıntıları sayfasında yaptığı açıklama: “Bu durumdan dolayı özür diler, anlayışınız ve sürekli desteğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen Google için sistem güvenilirliğinin ilk sırada olduğunu unutmayın. Sistemlerimizi daha iyi hale getirmek için sürekli geliştirmeler yapmaya devam ediyoruz.“

📆 14 Aralık 2020 Pazartesi 19:06   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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