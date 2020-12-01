BERRAK BİR ZİHİN VE GÜÇLÜ BİR HAFIZA İSTERMİSİNİZ?

Çocuklarınız gün boyu online dersler, etütler ve ödevlerden yorgun düşüyor; siz ise onlara çalış demekten ve takip etmekten yorgun düşüyorsunuz. Peki, hem hafızaları geliştiren hemde zihni dinlendiren gün boyu sizi enerjik tutacak bitkisel çözümlere ne dersiniz…

Bunlar yıllardır denediğim ve hiçbir zararını görmediğim bilmediğim faydalı karışımlar. Belki sizde biliyorsunuzdur.

İlk önce gece rahat uyumak ve sabah dinlenmiş bir şekilde uyanmak için karabaş otu ve lavanta karışımı içmeliyiz…

Bu müthiş bir bitkisel çaydır, hem hafızayı geliştirir hem de zihni dinlendirir. Öyle ki 3-5 güne çabucak kafanızdaki ağırlıkların azaldığını hatta yok olduğunu fark edersiniz… Uygulaması çok basit;

Kaynamış suyu fincana dökün üzerine 4-5 tane karabaş otu ve bir çay kaşığı lavanta ilave edin 5 dakika demlensin ve afiyetle için… hepsi bu kadar…

Çayımızı içtikten sonra yani yatmadan önce yapacağımız bir işimiz daha var, bir bardağa su koyup içine bir tane ceviz içi koymak. Bu ceviz sabaha kadar suyun içinde bekleyecek…Peki, bunun faydası nedir?

Çocuğunuzun yada sizin kafanız sürekli dolu ise ve sürekli bir şeyler düşünüyor, hiçbir şey düşünmeden duramıyor ve çocuğunuz bu yüzden derslerine bir türlü konsantre olamıyorsa bu yöntem tam size göre demektir. Çocuğunuz sabah uyandığında aç karnına önce cevizi yesin sonra suyunu içsin.

10-15 gün sonra zihninin berraklaştığını hem kendisi hemde bakış ve konuşmalarından sizde fark edebilirsiniz. Deneyin görün… (Yukarıdaki sorunlar büyüklerde de varsa onlar içinde geçerli bir tedavi şeklidir. Zihin berraklığı, beyin dinlendirmesi yanında bekletilmiş ceviz ve suyu kolesterolü de düşürür.)

Daha zinde beyinlerle çok daha verimli çalışmalar yapmanız ve üstün başarılı olmanız dileklerimle.

Matematik öğretmeni ve eğitim danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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