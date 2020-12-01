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Kadıköy Caddebostan’da ilginç görüntü! Sahil kızıla boyandı


Caddebostan sahile vuran kırmızı yosunlar, sahil şeridini kızıla boyadı. 

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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında da ortaya çıkan ilginç manzara havadan görüntülendi. Caddebostan sahil kıyısı kırmızı yosunların istilasına uğradı. Sahil şeridini tamamen kaplayan kırmızı yosunlar, Caddebostan sahil kıyısını adeta kızıla boyadı. Ortaya çıkan ilginç manzara drone ile havadan görüntülendi.

Galeri
📆 14 Aralık 2020 Pazartesi 10:54   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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15 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
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19 BB Erzurumspor 12 2 3 7 11 21 -10 9
20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6
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