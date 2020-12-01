İstanbul’da 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı – Foto Galeriİstanbul’da 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı – Tıkla İzle
Almanya’dan 5 milyon lira değerinde olan Ferrari F12 Berlinetta marka ultra lüks otomobiliyle geçtiğimiz günlerde yola çıkan Türk bir sürücü, dün saat 18.00 sıralarında Seyrantepe’de işlek bir cadde üzerinde seyrettiği esnada aracın aniden stop etmesi sonucu yolda kaldı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, defalarca aracı çalıştırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Bunun üzerine sürücü aracının aküsünün bittiğini düşünerek çevredeki sürücülerden yardım istedi. Sürücünün yardımına koşan diğer bir sürücü, 100 bin lira değerindeki aracını yanaştırarak 5 milyon lira değerindeki araca kabloyla akü takviyesi yapmaya başladı. Takviye sonrası direksiyon başına geçen sürücü, aracını çalıştıramadı.
Aracında başka bir sorunun olduğu düşünen sürücü, olay yerine çok sayıda tamirci çağırdı. Aracın başına gelen tamirciler de sorunu bulamayınca aracı yol ortasında bırakıp ayrıldı. Aracın yerinden oynamaması nedeniyle de aracın çekiciye konulamadığı öğrenildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|11
|7
|2
|2
|20
|6
|+14
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|+12
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|+9
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|+3
|19
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Göztepe
|11
|4
|6
|1
|17
|10
|+7
|18
|6
|Kasımpaşa
|12
|5
|3
|4
|16
|15
|+1
|18
|7
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|+7
|17
|8
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|+5
|15
|9
|Gaziantep
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|+2
|15
|10
|Başakşehir
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|+1
|15
|11
|Hatayspor
|9
|4
|3
|2
|10
|12
|-2
|15
|12
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|13
|Trabzonspor
|11
|3
|4
|4
|13
|16
|-3
|13
|14
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|15
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|16
|Sivasspor
|10
|2
|4
|4
|9
|12
|-3
|10
|17
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|18
|BB Erzurumspor
|11
|2
|3
|6
|11
|20
|-9
|9
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20
|Denizlispor
|11
|1
|3
|7
|10
|21
|-11
|6
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
Bir cevap yazın