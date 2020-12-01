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Türkiye genelinde 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlaması başladı


Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye genelinde saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlama, Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

📆 11 Aralık 2020 Cuma 22:22   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 +14 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 11 4 6 1 17 10 +7 18
6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 +1 18
7 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
8 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
9 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
10 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
11 Hatayspor 9 4 3 2 10 12 -2 15
12 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
13 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 -3 13
14 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
15 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 -3 10
17 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9
18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 -9 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

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