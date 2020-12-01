MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Mahalleler, Manşet, Mekanlar, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da barajlar alarm veriyor, su seviyesi çok düştü!
İstanbul’da barajlar alarm veriyor, su seviyesi çok düştü!


İstanbul’da bu yıl beklenen yağışların düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22 seviyesine kadar düştü.

İstanbul’da barajlar alarm veriyor! – Tıkla İzle

Alarm veren barajlardan biri de Büyükçekmece Barajı. Doluluk oranı yüzde 16 olan barajın son durumu ise havadan görüntülenirken, suların yüzlerce metre çekildiği, adacıklar oluştuğu ve balıkçı teknelerinin de karaya oturduğu görüldü.

Alibeyköy Barajında korkutan görüntü
Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı’nda da görüntü değişmedi. Son durumu havadan görüntülenen barajda suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri’nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

Sazlıdere Barajı’nda su seviyesi yüzde 5’e düştü
Kuraklıktan en çok etkilenen barajlardan biri de Sazlıdere oldu. Ocak ayında yüzde 43.80 olan su seviyesi, bugün itibariyle yüzde 5.54 seviyesine düştü. Baraj içerisinde bir balıkçı teknesinin karaya oturduğu görüldü.

İstanbul barajlarında son 10 yılın en düşük seviyesi ölçüldü
 İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 22,15 seviyesine kadar indi.

İstanbul’da bulunan barajların doluluk oranları ise şöyle:

“Ömerli 22.64, Pabuçdere 6,17, Sazlıdere 5,54, Büyükçekmece 16.07, Alibeyköy 28.54, Terkos 22.82, Elmalı 23.19, Darlık 51.39, Istrancılar 26.98”

Türkiye genelinde de barajlar alarm veriyor!
Bu yıl özellikle sonbahar da beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine ülke genelinde barajlar alarm veriyor. Kocaeli’nde Yucavık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 18’e kadar gerilerken, Trakya’daki barajlarda da durum değişmedi.

DSİ’nin güncel verilerine göre Edirne’de bulunan Süloğlu Barajı’nın doluluk oranı yüzde 28, Kadıköy Barajı’nın ise yüzde 5 seviyesinde. Tekirdağ Naipköy Barajı’nın doluluk oranı yüzde 36, Çokal Barajı’nın ise yüzde 40 seviyesinde bulunuyor.

Sivas’ın Ulaş ilçesine bulunan Yapalı köyüne 2008 yılında inşa edilen Karacalar barajı, son yıllarda yaşanan kuraklığın etkisiyle tamamen kuruma noktasına geldi. Karacalar barajı, 2020 yılının yağışsız geçmesi nedeniyle metrelerce çekildi. Barajın yapımı sırasında sular altında kalan köy mezarlığı gün yüzüne çıkarken, baraj yüzeyinde adacıklar oluştu.

Ülke genelinde yaşanan kuraklıktan etkilenen illerden biri olan Çorum’da da 5 aylık içme suyu rezervi kaldı. Son yılların en kurak yılını geçiren kentte barajlarda tehlike çanları çalmaya başladı. 

Galeri
📆 11 Aralık 2020 Cuma 20:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
VAKTİKERAHET
07 Aralık 2020 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Sefa BAYRAMIÇ
GAZETECİLİĞİN MİLADI
18 Kasım 2020 Çarşamba

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 11 7 2 2 20 6 +14 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 11 4 6 1 17 10 +7 18
6 Kasımpaşa 12 5 3 4 16 15 +1 18
7 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
8 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
9 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
10 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
11 Hatayspor 9 4 3 2 10 12 -2 15
12 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
13 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 -3 13
14 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
15 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 -3 10
17 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9
18 BB Erzurumspor 11 2 3 6 11 20 -9 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 11 1 3 7 10 21 -11 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

BAĞLANTILAR