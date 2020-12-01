Kadıköy Belediye Başkanı Göztepe’de Çalışmaları Denetledi

Kadıköy’de birçok mahallede, yol ve kaldırım yenileme çalışması devam ediyor. Bunlardan biri de Göztepe Mahallesi.

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Göztepe mahallesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 10 Aralık günü, Göztepe Mahallesi, Server İskit Sokak’taki çalışmaları yerinde denetledi. Bu arada Odabaşı, görevlileri dinledi ve çalışmaların hızlandırılmasına yönelik talimatlar verdi. Ayrıca, bazı sokak sakinleriyle de sohbet etti.

Vatandaşlar, daha güzel bir Kadıköy için sürdürülen çalışmalardan memnun. Ancak, yolda yürüyememekten rahatsız oldukları için çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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