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Kadıköy Belediye Başkanı Göztepe’de Çalışmaları Denetledi


Kadıköy’de birçok mahallede, yol ve kaldırım yenileme çalışması devam ediyor. Bunlardan biri de Göztepe Mahallesi.

Kadıköy Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Göztepe mahallesinde yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını sürdürmektedirler.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, 10 Aralık günü, Göztepe Mahallesi, Server İskit Sokak’taki çalışmaları yerinde denetledi. Bu arada Odabaşı, görevlileri dinledi ve çalışmaların hızlandırılmasına yönelik talimatlar verdi. Ayrıca, bazı sokak sakinleriyle de sohbet etti.

Vatandaşlar, daha güzel bir Kadıköy için sürdürülen çalışmalardan memnun. Ancak, yolda yürüyememekten rahatsız oldukları için çalışmaların bir an önce bitirilmesini istiyor.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

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📆 10 Aralık 2020 Perşembe 20:27   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Göztepe 11 4 6 1 17 10 +7 18
6 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
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