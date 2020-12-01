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Ataşehir’de kaldırımda Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kedi öldü


İstanbul Ataşehir’de biri pitbull cinsi olan 2 köpek, sahibi tarafından gezdirildiği esnada, yavrularını koruyan kediye saldırdı. Kedinin feci şekilde saldırıya uğradığı ve can verdiği o anlar kameraya yansıdı.

Ataşehir’de pitbull dehşeti kamerada – Tıkla İzle

Kayışdağı Mahallesi’nde bir bayan yanında biri pitbull cinsi 2 köpeği ile sokakta gezintiye çıktı. Sokakta gezdiği esnada köpekler kaldırım üstünde yavrularını koruyan kediye bir anda saldırdı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Köpeklerin saldırmasıyla genç kız kediyi köpeklerin arasından almaya çalışarak çevredeki vatandaşlardan yardım istiyor. Uzun uğraşlar sonrası köpeklerin arasından alınan kedi öldü.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, biri pitbull cinsi olan 2 köpeğin sahibi tarafından gezdirildiği, bu sırada köpeklerin kaldırımda bulunan kedilere saldırdığı görülüyor. Bayanın köpekleri uzaklaştırmaya çalıştığı ancak köpeklerin başka bir kediyi yakalayarak parçaladığı, yoldan geçen bir vatandaşın ise köpeklerden birini tutarak uzaklaştırdığı yer alıyor.

Bu köpekleri beslemek yasak ise neden tedbir alınmıyor?

Mahalle sakinlerinden Selçuk Yurtseven, “Kedimizin burada yavruları vardı normalde evde besliyorduk ama yavruları olunca dışarıda doğurmuştu zaten burada duruyordu. Aşağıdan geliyor köpeğiyle, kedi de yavrusunu korumak için orada bekliyor sonra kızışıyorlar olaydan bir iki dakika sonra kedi can veriyor. Köpekler bir bayanla geliyor, iki tane olunca zaptedemedi. Bizim burada çoluğumuz çocuğumuz var mahallede oynuyorlar. Onlara da zarar gelebilirdi, sonuçta bunlar yasak ben buna dikkat çekmek istiyorum. Daha önce kadını köpekleri burada görmedim, kedimizi de çok seviyorduk “dedi.

📆 10 Aralık 2020 Perşembe 13:35   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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