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Ahmet Şimşek Koleji
DERS VE MÜZİK


Çoğu öğrenci ders çalışırken müzik dinlemenin verimini artıracağını düşünür fakat müzik dinlemek verimi düşürür.

Çünkü müziğin sesi duyulduğunda o melodi kişiyi ne kadar etkiliyorsa, geçmişe götürüyor yada hayaller kurduruyorsa o derece etkiler. Örneğin bazı öğrenciler dinledikleri müziklerle o kadar hayallere dalarlar ki artık önlerindeki defter ve kitabı göremeyecek kadar etkilenmişlerdir.

Bazı öğrencilerse nispeten daha az etkilenirler fakat yinede konunun ya da sorunun detaylarını kavramakta zorlanırlar. Esasen müzikle ders çalışırken ortada 2 durum vardır;

1-) Öğrencimiz müzikle ders çalışırken müziği duyuyor ise duyduğu kadarıyla etkilenecektir. Yani müziği duymak için bile beyin kapasitesinin bir kısmını ayıracak dolayısıyla dersten alınan verim azalacaktır.

2-) Eğer öğrencimiz müzikle ders çalışırken müziği duymuyor ise (ya da kesinlikle derse çok iyi konsantreolduğunu müziğin sesini hiç duymadığını iddia ediyor ise) bu halde de müzik boşuna açılmış demektir. Yani enerji israfıdır.

Tüm hal ve durumlarda müzik dinlemek ders çalışma açısından zararlı olmaktadır. Bu nedenle en güzeli öğrencimiz kendisini zorlayıp müzik olmadan ders çalışmaya alışmalıdır. Zaten çalışmanın, bilimin dünyasına girdiğinde ve konuları gerçekten detaylarıyla öğrenmeye başladığında müthiş bir keyif alacaktır. Bırakın müzikle çalışmayı ders çalışırken müzik duysa kendisi kapatacaktır. İlimin verdiği zevk birkaç notadan oluşan bir şarkının verdiği keyfin çok çok ötesindedir…

Matematikten ve diğer derslerin dünyasına girip müthiş zevkle konuları öğrenmeniz ve başarılı olmanız dileklerimle…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

📆 09 Aralık 2020 Çarşamba 11:13   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 +15 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 +6 15
7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
8 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
9 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 0 15
11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
12 Trabzonspor 11 3 4 4 13 16 -3 13
13 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
14 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 -5 12
16 Sivasspor 10 2 4 4 9 12 -3 10
17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 -6 9
18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 -10 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

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