TAMGA İçişleri Bakanı SOYLU, AFAD ve EMS’yi ziyaret etti

Tamga Uluslararası Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Yağız Kızılkaya ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri 07.12.2020 tarihinde Ankara’da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve akabinde AFAD Genel Başkanı Mehmet Güllüoglu’nu, Türkiye’de ve Uluslararası Alanlarda Ambulans ve Ambulans Malzemeleri Konusunda Profesyonel Hizmet Sunan Öncü Firmalardan EMS Firmasını da ziyaret ettiler.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde geniş kapsamlı çalışmalarla adından söz ettiren Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Derneği olarak acil afet durumlarda ülke genelinde, uluslararası alanda ve diğer ülkelerde bugüne kadar yapılan hizmetler ve geleceğe dair planlamalar, hizmet fikirler, arama kurtarma ve yardım faaliyetler hakkında bilgi verdiler…

Tamga Uluslararası Arama ve Kurtarma Genel Başkanı YAĞIZ KIZILKAYA ve Genel Merkez Yönetimi , Türkiye’de ve Uluslararası Alanlarda Ambulans ve Ambulans Malzemeleri Konusunda Profesyonel Hizmet Sunan Öncü Firmalardan EMS Firmasını Ziyaret Etti ve Plaketini Sundu.

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