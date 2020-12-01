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SEZEN AKSU yeni şarkı “SEN CİDDİSİN”


“Sen Ciddisin”, 2 yıl önce Okay Barış’ın albümünde çıkan şarkılardan biri. Albümün adı: “Artık Sevilmiyor Böyle”.

Okay’ın sesi benim kalbime saplanır, kendi gibi sağlam ve rengârenk müzisyenliği her defasında gözümü yaşartır… 

Albüm bence tam bir uzun yol arkadaşı. Sessiz ve derin, kendi yolunu yürüyor birilerini yanına katarak… 

Benim canlandırdığım ilk hali bu, düzenleme orijinalinde Okay’ın, bu versiyon Mustafa Haybat’a ait. Farklı iki tat hoşunuza gider diye düşündüm. Bu arada Mustafa Haybat ismine de dikkatinizi çekmek isterim. Siz zaten keşfedersiniz mutlaka, ben iz sürmek isteyenlere çakıl taşı bırakıyorum. 

Bi’ dinleyin bakalım, bunca kederin ortasına bir hoş seda koyabilirim belki, belki azıcık nefes aldırır…

***Sezen Aksu “Sen Ciddisin” klibini izlemek için:

Link:   https://www.youtube.com/watch?v=2c__lhepTdA

Galeri
📆 07 Aralık 2020 Pazartesi 21:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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