Kasımda Bilal Sonses-Yıldız Tilbe dinlendi

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un kasım ayında en çok dinlenenler listesi belli oldu. Yerli single’lar kategorisinin zirvesinde Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin düeti Hasbelkader yer alıyor.
Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un kasım ayında en çok dinlenenler listesi açıklandı. Zengin müzik arşiviyle büyük beğeni kazanırken, güncellenen akıcı ve dinamik yapısıyla da dikkat çeken Muud’un en çok dinlenen yerli singler’lar listesinin ilk sırasında, geçen ay çıkış yapan ve o günden bu yana milyonlarca dinleyiciye ulaşan Bilal Sonses ile Yıldız Tilbe’nin düeti Hasbelkader bulunuyor.
En çok dinlenen yerli single’lar listesinde Hasbelkader’i; İkiye On Kala’nın Kafamda Kentsel Dönüşümler şarkısıyla Tuğçe Kandemir ve Özkan Meydan ile Alican Özbuğutu’nun ortak çalışması Kördüğüm takip ediyor. Yerli albümler kategorisinin zirvesinde Sibel Can’ın Hayat albümü yer alırken hemen ardından Zeynep Bastık’ın Akustikler ve Gazapizm’in HİZA isimli çalışmaları sıralanıyor. En çok dinlenen yerli sanatçılar ise İrem Derici, Bilal Sonses ve Irmak Arıcı olarak belirlendi.
Ariana Grande zirvede
Muud’da en çok dinlenen yabancı albümler kategorisinin zirvesinde, ekim ayının sonunda çıkan ve müzik eleştirmenlerinden olumlu yorumlar alan Ariana Grande’nin 14 şarkılık Positions albümü yer alıyor. R&B ve pop karışımı parçalardan oluşan Positions’ı Sam Smith Love Goes ile The Weeknd ise After Hours albümüyle takip ediyor. Yabancı single’lar ve en çok dinlenen yabancı şarkıcılar kategorilerinin zirvesinde, sıra dışı stili ve kendine özgü müzik tarzıyla Billie Eilish var. Single’larda Eilish’in Therefore I Am parçasıyla ilk sırada yer aldığı listede INNA Nirvana, SAINt JHN da Roses (Imanbek Remix) adlı çalışmasıyla konumlanıyor.
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
Bilal Sonses, Yıldız Tilbe – Hasbelkader
İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler
Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu – Kördüğüm
Didomido – Nimet (feat. Eglo G)
Sıla – İnandım
İrem Derici – Senin Hastan
Gülşen, Edis – Nirvana
Hadise – Küçük Bir Yol
Zeynep Bastık, Emir Can İğrek – Dargın
Ece Mumay – Galaksi
Muud en çok dinlenen yerli albümler
Sibel Can – Hayat
Zeynep Bastık – Akustikler
Gazapizm – HİZA
Hande Yener – Carpe Diem
Merve Özbey – Devran
Gökhan Türkmen – Romantik
Mabel Matiz – Maya
Eypio – Urgan
Murda & Ezhel – Made In Turkey
Ufuk Beydemir – Sevda Gibi
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
İrem Derici
Bilal Sonses
Irmak Arıcı
Berkay
İkiye On Kala
Tuğçe Kandemir
Zeynep Bastık
Sibel Can
Hadise
Ziynet Sali
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
Billie Eilish – Therefore I Am
INNA – Nirvana
SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
Regard – Ride It
Billie Eilish – everything i wanted
The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)
Arizona Zervas – ROXANNE
Harry Styles – Watermelon Sugar
Billie Eilish & Khalid – lovely
Doja Cat – Say So
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
Ariana Grande – Positions
Sam Smith – Love Goes
The Weeknd – After Hours
Mero – UNIKAT
Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
Astrid S – Leave It Beautiful
NK – Ecléctica
INNA – Nirvana
Taylor Swift – folklore
Major Lazer & Diplo – Music is the Weapon
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
Billie Eilish
Ariana Grande
LP
INNA
The Weeknd
Halsey
NK
Lewis Capaldi
Katy Perry
Astrid S
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|10
|7
|2
|1
|20
|5
|+15
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|11
|7
|2
|2
|19
|7
|+12
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|11
|7
|2
|2
|22
|13
|+9
|23
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|10
|6
|1
|3
|20
|17
|+3
|19
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|11
|4
|5
|2
|19
|12
|+7
|17
|6
|Göztepe
|10
|3
|6
|1
|16
|10
|+6
|15
|7
|Konyaspor
|10
|4
|3
|3
|12
|7
|+5
|15
|8
|Gaziantep
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|+2
|15
|9
|Başakşehir
|11
|4
|3
|4
|17
|16
|+1
|15
|10
|Kasımpaşa
|11
|4
|3
|4
|13
|13
|0
|15
|11
|Yeni Malatyaspor
|10
|3
|4
|3
|11
|13
|-2
|13
|12
|Antalyaspor
|11
|3
|4
|4
|12
|16
|-4
|13
|13
|Çaykur Rizespor
|10
|3
|3
|4
|13
|16
|-3
|12
|14
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|15
|Hatayspor
|8
|3
|3
|2
|7
|12
|-5
|12
|16
|Sivasspor
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|-3
|9
|17
|BB Erzurumspor
|10
|2
|3
|5
|11
|17
|-6
|9
|18
|Kayserispor
|10
|2
|3
|5
|6
|12
|-6
|9
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|10
|2
|2
|6
|8
|17
|-9
|8
|20
|Denizlispor
|10
|1
|3
|6
|8
|18
|-10
|6
|21
|MKE Ankaragücü
|9
|0
|2
|7
|7
|16
|-9
|2
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