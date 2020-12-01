DR EMRE ERTÜRK’TEN SAĞLIKLI KALP VE GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN SIRRI…

Halk sağlığı için önemli araştırmalara imza atan Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk yine önemli bir konu hakkında açıklama gerçekleştirdi. “Yeterli uyku uyuma alışkanlığı sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmek isteyen her insan için şarttır. Son yapılan akademik çalışmalar uyku yoksunluğunun yıkıcı etkileri olduğunu ortaya koymaktadır. “ dedi.

“Düzenli uyumamak, biyolojik ve psikolojik stresi artırarak kalp damar hastalığı gelişimine neden olduğu bilinen bir çok risk faktörünün erken yaşta ortaya çıkmasına neden olur.

Yapılan çalışmalarda kronik uyku yoksunluğu olan kişilerde obezitenin, hipertansiyonun, tip 2 diyabetin normalden bir kaç kat daha sık görüldüğü ve sonuç olarak ta kalp damar hastalığı, kalp krizi, inme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

Ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatarak, vücudun hastalıklara karşı olan direncini zayıflatır.

Uyku yoksunluğu ayrıca insanın yaşam kalitesi, başarısı ve ruh halini de olumsuz etkiler. Kişiyi huzursuz, sinirli, stresli ve depresif yapar; öğrenme yeteneği azalır, dikkat yoğunlaştırmaayı güçleştirir, algı ve karar verme süreçlerini ise yavaşlatır.

Bu nedenle sağlıklı kalmak isteyen herkese hem az önce bahsettiğim kronik hastalıklardan korunmak hem de özellikle bu COVID19 pandemisi döneminde virüslere karşı bağışıklık sistemimizi diri tutabilmek için günde 8 saat kadar kaliteli uyku uyumalarını tavsiye ediyorum.

Kaliteli bir uyku uyuyabilecek için ise sabah erken saatlerde uyanmak, gün boyunca yeterli fiziksel aktivite yapmak, gün boyunca uyuklamamak, uyku kaçıracak çay, kahve, çikolata, kakaolu yiyecek, enerji içeceği gibi kafein içeren gıdaların tüketilmemesi, uykunun gece saatlerinde, karanlık, gürültüsüz ve serin bir odada bölünmeyecek şekilde uyunmasını öneriyorum”dedi.





Dr Emre Ertürk

Kardiyoloji Uzmanı

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