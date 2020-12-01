Covid-19 Testi ve PCR Testi Nasıl Çalışır?

Covid-19 , bulaşıcılığı son derece yüksek ve son derece tehlikeli bir hastalıktır. Hayvanlarda ve insanlarda hastalığa sebep olan koronavirüsler ailesindendir. Günümüzde bütün dünyayı etkisi altına almış olduğu gibi ülkemizde de son derece aktif bir hastalıktır. Hastalığa SARS CoV 2 virüsü neden olmaktadır. Baş ağrısı, ateş, halsizlik, öksürük, eklem ağrısı, sırt ve bel ağrısı gibi semptomlar ile kendini belli etmektedir. Bununla birlikte tat ve koku alma kaybı gibi belirtileri de vardır.

Hastalık özellikle bağışıklık sistemi zayıf olan, herhangi bir kronik rahatsızlığı olan kişilerde ve yaşlılarda son derece ağır seyretmektedir. Bunun yanında bazı kişiler virüsü kapmış olsa bile herhangi bir semptom göstermemekte, hastalığı farkında olmadan geçirmektedir. Ancak taşıyıcı olarak büyük tehlike arz etmektedir. Bulaşıcılığı yüksek olan hastalık aksırma, öksürme, tıksırma sonucu ortalığa yayılan damlacıkların solunması, bu damlacıkların bulaştığı yerlere temas edilmesi ile bulaşmaktadır.

Hastalığı kontrol altına almak için büyük çaba harcanmaktadır. Bu anlamda virüsü tespit edebilen çeşitli covid-19 test çeşitleri mevcuttur. Bu testler hastalığın semptomlarını gösteren, semptom göstermese bile virüsü taşıyor olabileceğinden şüphelenen ya da etkileşim halinde olduğu kişilerde covid-19 vakasına rastlanan kişilere yapılmaktadır. Herhangi bir sağlık kurumundan yaptırılabilen bu testlerin doğruluk oranları son derece yüksektir ve hastalığın kontrol altına alınmasında büyük önem taşımaktadır.

Test Çeşitleri

Bütün dünyayı etkisi altına alan bu hastalığın tanısı farklı çeşitteki testler sayesinde konmaktadır. Testi pozitif çıkan hastalar hemen kontrol altına alınıp, karantina uygulamasına maruz kalmaktadırlar. Böylece hastalığın yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. En çok yapılan Covid-19 testi iki kategoridedir. Bunlar;

Covid-19 Hızlı Test Kiti,

Covid-19 PCR Test Kiti’dir.

Bunlardan Covid-19 Hızlı Test Kiti, hızlı tarama testi, seroloji testi veya antikor testi olarak da geçer. Covid-19’a yakalanıldıktan sonra vücut bu virüsle savaşmak için bazı antikorlar üretir. Bunlardan biri İmmünoglobulin M, diğeri ise İmmünoglobulin G antikorlarıdır. Bu antikorlardan İmmünoglobulin M virüs bulaştıktan 5 gün sonra, İmmünoglobulin G ise virüs bulaştıktan 14 gün sonra kanda görünmektedir. Covid-19 Hızlı Test Kiti, bu antikorları kanda tespit ederek sonuç vermektedir. Karantina süresinin 14 gün olması da bununla ilgilidir. Ayrıca bu test laboratuvar altyapısı olmayan ülkelerde tarama amaçlı kullanılır. Hızlı sonuç vermesi nedeniyle gerekli yerlerde zamandan tasarruf etmek amacıyla kullanılabilir.

Diğer test türü de Covid-19 PCR Test Kitidir. Bir diğer adı Moleküler Tanı Testi’dir. Gerçek zamanlı PCR tekniği ile çalışır. PCR bir moleküler tekniktir. Bu test sayesinde hastadan alınan numunenin pozitif mi negatif mi olduğu anlaşılır.

Nasıl Yapılır?

Covid-19 Hızlı Test Kiti:

Parmak ucundan bir damla kan alınır ve kandaki antikor varlığı ölçülür.

10 dakika içerisinde sonuç verebilen, laboratuvar ortamında çalışma gerektirmeyen ve herhangi bir ek kullanımına gerek duyulmayan bir testtir.

Covid-19 PCR Test Kiti:

Hastadan balgam ya da boğaz veya burun sürüntü örneği alınır ve gerekli analizler laboratuvarda yapılır.

Bu testin sonuç vermesi yaklaşık olarak 3 saat sürmektedir. Diğer test türüne göre maliyeti daha yüksek olan bu test kiti standartlara uygun bir laboratuvarda çalışmaya ve eğitimli personele ihtiyaç duyar.