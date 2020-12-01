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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » VAKTİKERAHET
Ahmet Berhan Yılmaz
VAKTİKERAHET


Gün biter gece olur, sanki tüm hayat durur,

Kavuşursun kendine, dertli düşüncelere,

Gelir vaktikerahet içsen de, içmesen de,

Bakarsın gökyüzüne, dalarsın gecelere.

***

Her bir gece erişir alacakaranlığa,

Şafak söker, gönüller her daim gecededir,

Bu garip devridaim sığmazsa da romana,

Senin bütün hayatın bil ki tek hecededir.

***

Lâ dersin bir nefeste, lâ olur sana hayat,

Lâ olmazsa dilinde bir belâ olur hayat,

Başlar hayat la ile bir es ile son bulur,

Duyacağın son sesle, es selâ olur hayat.

AHMET BERHAN YILMAZ

📆 07 Aralık 2020 Pazartesi 19:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 10 7 2 1 20 5 +15 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 11 7 2 2 19 7 +12 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 11 7 2 2 22 13 +9 23 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 10 6 1 3 20 17 +3 19 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 11 4 5 2 19 12 +7 17
6 Göztepe 10 3 6 1 16 10 +6 15
7 Konyaspor 10 4 3 3 12 7 +5 15
8 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
9 Başakşehir 11 4 3 4 17 16 +1 15
10 Kasımpaşa 11 4 3 4 13 13 0 15
11 Yeni Malatyaspor 10 3 4 3 11 13 -2 13
12 Antalyaspor 11 3 4 4 12 16 -4 13
13 Çaykur Rizespor 10 3 3 4 13 16 -3 12
14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
15 Hatayspor 8 3 3 2 7 12 -5 12
16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 -3 9
17 BB Erzurumspor 10 2 3 5 11 17 -6 9
18 Kayserispor 10 2 3 5 6 12 -6 9 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 10 2 2 6 8 17 -9 8
20 Denizlispor 10 1 3 6 8 18 -10 6
21 MKE Ankaragücü 9 0 2 7 7 16 -9 2

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