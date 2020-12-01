VAKTİKERAHET

Gün biter gece olur, sanki tüm hayat durur,

Kavuşursun kendine, dertli düşüncelere,

Gelir vaktikerahet içsen de, içmesen de,

Bakarsın gökyüzüne, dalarsın gecelere.

***

Her bir gece erişir alacakaranlığa,

Şafak söker, gönüller her daim gecededir,

Bu garip devridaim sığmazsa da romana,

Senin bütün hayatın bil ki tek hecededir.

***

Lâ dersin bir nefeste, lâ olur sana hayat,

Lâ olmazsa dilinde bir belâ olur hayat,

Başlar hayat la ile bir es ile son bulur,

Duyacağın son sesle, es selâ olur hayat.

AHMET BERHAN YILMAZ