AY, Karantinada Aileyi Yeniden Keşfederek Fırsata Çevirebiliriz

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzayan evde kalma süresinin fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

Koronavirüs salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde karantina süreleri arttırılırken Temiz Toplum Derneği’nden karantina sürecine dair uyarı ve öneriler geldi. Sürecin fırsat ve riskleri bir arada barındırdığına vurgu yapan Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, “Evde kalmak, bizi virüsten korurken bazı riskleri de beraberinde getirecek. Öte yandan, hayatın hengamesi için atladığımız ve olumsuz sonuçlarıyla karşılaştığımız pek çok için de bir telafi fırsatı olacak. Eğer doğru değerlendirebilirsek, karantina sürecinde fırsata dönüştürebiliriz” şeklinde konuştu.

3 MİLYON KİŞİ TEKNOLOJİ BAĞIMLISI

Karantina sürecinin en önemli risklerinden birisinin teknoloji bağımlılığı olduğuna dikkat çeken Ay, “Evde kalma süremiz uzadıkça, normal zamanlarda dahi artan teknoloji kullanım süremiz, daha da fazla artacak. Zaten ilk karantina sürecinde yapılan araştırmalarda günlük telefon kullanımının 5-6 saatlerden 10 saatlere çıktığı belirlenmişti. Buna bir de uzaktan eğitimi ve ebeveynlerin çocuklarına daha fazla telefon, tablet vereceklerini ekleyin. Tablo daha kötü olabilir. Teknoloji bağımlılığı asla masum bir şey değil. Özellikle çocuklarda beynin gelişimini, muhakeme yeteneğinin gelişimini engelleyen bir tarafı dahi var. Bugün ülkemizde 3 milyon civarında teknoloji bağımlısı var ve sayının artmasından endişe ediyoruz. 2018 yılında bilgisayar oyunlarına kayıtlı kişi sayısı 30 milyonu buldu. Yine aynı yıl bu oyunlara harcanan rakam 5 milyar lirayı aşıyor! Ailelerin dikkatli olması, çocuklarını da kendilerini de teknolojiden adeta koruması gerekiyor” şeklinde konuştu.

KİMSE BENİM ÇOCUĞUM YAPMAZ DEMESİN

Karantina sürecinin uyuşturucu ile mücadelede olumlu bir yanı olabileceğinin altını çizen Başkan Ay, “Uyuşturucuya erişimde kısmi bir daralma alanı oluşturabilir. Bunu önemsiyoruz. Tek bir insanımız bile çok kıymetli çünkü. Ancak esas vurgu yapmak istediğimiz alan ailelerin çocuklarının uyuşturucu kullanıp kullanmadığını gözlemleyebilmesi. Evet, acı bir şey söylüyoruz. Ancak, tedbiri baştan almamız gerekiyor. Bugün aileler, ortalama olarak söylüyorum, çocuklarının uyuşturucu kullandığını 1,5-2 sene sonra fark edebiliyor. Çünkü birlikte zaman geçirilmiyor. Aileler karantina sürecinde birbirlerine daha fazla vakit ayırsınlar. Çocuklarını gözlemlesinler. Uyuşturucu kullanımı kişide bazı değişikliklere yol açıyor. Fiziksel olarak gözleri kanlanabiliyor ya da dikkat bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Yine sosyal olarak alışkanları, arkadaş çevresi değişebiliyor. Para harcama alışkanlıklarında ve okul başarısında gözle görülür farklılıklar yaşanabiliyor. Aileler bunları bir ipucu olarak kullanıp, mevcut durumu izleyebilirler. Elbette ki bunlar tek başına yüzde 100 sonuç vermez ancak daha dikkatli olunması gerektiğini gösterir” diye konuştu.

KARANTİNADA AİLEYİ YENİDEN KEŞFEDEBİLİRİZ

Karantinada geçirilecek zamanlarla aile için iletişimin önemli olduğuna da değinen Bilal Ay, “Aile kavramını tabiri caizse tam kaybedecekken yeniden keşfettik ediyoruz. Aslında ihtiyacımız olmayan birçok şeyin de hem ruhumuza hem de bedenimize yük olduğunun farkına vardık varıyoruz. Öte yandan kuşaklar arasındaki kopukluğun giderilmesi, Z kuşağının hiç farkında olmadığı değerleri kavrayabilmesi açısından da karantina süreçleri olukça verimli oldu diye düşünüyorum. Madde planında kamburlarımızdan kurtulabileceğimiz bir süreci yaşadığımızı ve yaşayacağımızı görebiliyorum. Bu süreç, bir yenilenme bir öze dönüş süreci olacak ve 83 milyon için umut olacak” dedi.

EVLERİNİZDE “SOFRA HEREKETİ” BAŞLATIN

Temiz Toplum Derneği olarak “Sofra Hareketi” başlattıklarını belirten Genel Başkan Bilal Ay, “Bununla aileyi en azından akşam yemeklerinde tekrar bir araya getirebilmeyi, aile içi iletişimi yeniden kuvvetlendirmeyi hedeflemiştir. Şimdi karantina süreci bunun içinde bir fırsat olabilir. Herkesten ricam, yemekler birlikte yensin. Yeniden sanal olandan samimi olana ilişkilerimiz evrilsin” ifadelerini kullandı.

ŞANS OYUNLARI MASUM DEĞİL

Şans oyunu adı verilen kumarın artık internet üzerinden çok daha rahat oynanabildiğini ifade eden Ay, “Bu oyunlar asla masum değil. Adına ne denirse densin bunlar kumar. Evde kalma süresince bu oyunlara daha fazla ilgi gösterilmemesi için de herkes dikkatli olmalı. Şimdi reklamlarını görüyoruz. Temassız, QR kod ile oynanabildiğini söylüyorlar. Emin olan şans oyunları ile temas da, sanılanın aksine çok zararlı” diyerek sözlerini tamamladı.