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İBB Eski Başkanı Kadir Topbaş ‘Koronavirüs’ sebebiyle yoğun bakıma kaldırıldı


Koronavirüs’e yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş yoğun bakıma kaldırıldı.

16 Kasım’dan itibaren koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın yoğun bakıma alındığı açıklandı. Oğlu Ömer Topbaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“16 Kasım’dan beri Covid tedavisi gören Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun.. “

📆 04 Aralık 2020 Cuma 12:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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13 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
14 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
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16 Sivasspor 9 2 3 4 8 11 -3 9
17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
18 Kayserispor 9 2 2 5 5 11 -6 8 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 -8 6
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