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Melikşah’ın kaftanındaki o yazıları hangi Hattat yazdı ve ne yazıyor?


Melikşah’ın kaftanındaki o yazıları Hattat Müzehhip Muhammed Mag tasarladı.

TRT 1 de yayınlanmakta olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki oyuncuların kaftanlarındaki hat yazılarını Hattat Muhammed Mag tasarladı.

Yayınlanmaya başladığından beri reyting rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizi filminin son bölümünde dikkat çeken başrol kahramanı olan Melikşah’ın kaftanında kollarına işlenen o yazılar da; “Celâlü’d-devle ve’d-dîn Sultan Melikşâh bin Alp Arslan” yazıldığını ve yazı  tasarımının ise hat üstadı Muhammed MAG’a ait olduğu belirtildi.

Sanatçı Mag sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin  kaftan yazılarını da tasarladık. Yakında yeni sürprizlerimiz de olacak” dedi.

Hattat Müzehhip Muhammed Mag Kimdir?

Yurtiçi-yurtdışı bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunan sanatçı, Üsküdar῾da bulunan ‴Muhammet Mağ Hat ve Tezhip Atölyesi‴nde talebe yetiştirmeye eser üretmeye devam etmektedir.

1976 Erzurum doğumlu olan sanatçı 1993 yılında Erzurum Lisesi῾nden, 2000 yılında da Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Tezhip Ana Sanat Dalı῾ndan mezun oldu.

1996 – 1998 yılları arasında Ressam Haluk Güçlü῾den resim dersi aldı. 2000 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tezhip Bölümü῾nü birincilikle bitirdi. 2001 yılında çelebi Sanat Atölyesinde tezhip çalışmalarına başladı ve 10 yıl süreyle bu atölyede çalıştı. 2003 – 2008 yılları arasında Hattat Hasan çelebi῾den Talik yazı meşk etmeye başladı ve meşk müfredatını tamamladı.

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📆 02 Aralık 2020 Çarşamba 00:08   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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