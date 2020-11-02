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İstanbul’da barajları alarm seviyesinde


İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlar alarm vermeye devam ediyor. Ömerli barajının kuruyan Emirli bölgesi havadan görüntülendi.

İstanbul’da barajlar alarm veriyor – Tıkla İzle

Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Anadolu Yakası’nın önemli içmesu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi. Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü işler acısı durumu gözler önüne serdi.

📆 30 Kasım 2020 Pazartesi 14:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 9 7 2 0 19 3 +16 23 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 10 6 2 2 16 7 +9 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 10 6 2 2 20 13 +7 20 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Beşiktaş 9 5 1 3 17 17 0 16 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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6 Gaziantep 10 3 6 1 15 13 +2 15
7 Başakşehir 10 4 2 4 16 15 +1 14
8 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 +6 13
9 Konyaspor 9 3 3 3 10 7 +3 12
10 Çaykur Rizespor 9 3 3 3 12 14 -2 12
11 Yeni Malatyaspor 9 3 3 3 10 12 -2 12
12 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
13 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
14 Göztepe 8 2 5 1 14 9 +5 11
15 Antalyaspor 10 2 4 4 11 16 -5 10
16 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 -2 9
17 BB Erzurumspor 9 2 3 4 11 15 -4 9
18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 -6 7 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 9 1 3 5 8 16 -8 6
20 Gençlerbirliği 9 1 2 6 6 16 -10 5
21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 -8 2

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