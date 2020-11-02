İstanbul’da barajları alarm seviyesinde

İstanbul’da barajlar alarm veriyor – Tıkla İzle
Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor.
İstanbul’un barajlarındaki doluluk seviyesi son yılların en düşük seviyesine ulaştı. Anadolu Yakası’nın önemli içmesu kaynaklarından Ömerli Barajı’nda son 10 yılın en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 28 oranı geriledi. Barajın Emirli bölgesi ise tamamen kurudu. Emirli bölgesinin 6 ay önceki durumu ile son halinin görüntüsü işler acısı durumu gözler önüne serdi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|9
|7
|2
|0
|19
|3
|+16
|23
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|10
|6
|2
|2
|16
|7
|+9
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|10
|6
|2
|2
|20
|13
|+7
|20
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Beşiktaş
|9
|5
|1
|3
|17
|17
|0
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Kasımpaşa
|10
|4
|3
|3
|13
|10
|+3
|15
|6
|Gaziantep
|10
|3
|6
|1
|15
|13
|+2
|15
|7
|Başakşehir
|10
|4
|2
|4
|16
|15
|+1
|14
|8
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|9
|Konyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|7
|+3
|12
|10
|Çaykur Rizespor
|9
|3
|3
|3
|12
|14
|-2
|12
|11
|Yeni Malatyaspor
|9
|3
|3
|3
|10
|12
|-2
|12
|12
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|13
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|14
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|15
|Antalyaspor
|10
|2
|4
|4
|11
|16
|-5
|10
|16
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|17
|BB Erzurumspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|9
|1
|3
|5
|8
|16
|-8
|6
|20
|Gençlerbirliği
|9
|1
|2
|6
|6
|16
|-10
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|-8
|2
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