İBB’DE KAYIP EŞYALAR E-DEVLET’TEN SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

İBB, toplu ulaşımda unutulan eşyaların sahiplerine ulaştırılmasında yeni bir sisteme geçiyor. Üzerinde kimlik bilgileri olan eşyalar e-Devlet sistemi üzerinden bildirim ve SMS ile sahiplerine ulaştırılacak. Eşyası kaybolan yolcular da sistem üzerinden başvuru yapabilecek. İstanbulluların yolculuklarda en çok İstanbulkart ve kimlik gibi kişisel eşyalarını kaybettiği tespit edildi.

İstanbul’da otobüs, metrobüs, metro, tramvay ile durak ve istasyonlarda unutulan eşyalar, görevliler tarafından kayıt altına alınıyor ve Karaköy’deki İETT Tünel binasındaki kayıp bürosuna götürülüyor.

Eşyalar buradan sahiplerine teslim ediliyor. Teslim alınmayan eşyalar ise bir süre burada muhafaza edildikten sonra sahipleri ortaya çıkmazsa ihale ile satılıyor. Bazı giyim eşyaları ve kırtasiye malzemeleri ise yardım kuruluşlarına bağışlanıyor.

EN ÇOK KİMLİKLER UNUTULUYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı toplu ulaşım araçlarında bulunan eşyalarda, rekoru kartlar oluşturuyor. Geçen yıl araçlarda ve duraklarda 50 bin İstanbulkart ile 12 bin pasaport, ruhsat, nüfus cüzdanı gibi kişisel kimlik kartı bulundu. Bulunan kartların yüzde 18’i sahipleriyle buluşturuldu. Geri kalanlar ise kartı çıkaran kurumlara gönderildi.

İBB’nin bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, zaman ve iş israfına neden olan tüm bu iade ve teslim süreçlerini iyileştirmek için başlattığı çalışmayı tamamladı. Yeni sistemde, TC Kimlik Numaralı kayıp eşyalar, CRM adlı yazılım ile e-Devlet sistemine girilecek. Vatandaşlara e-Devlet bildirimi ve SMS olarak otomatik bilgilendirme iletilecek.

E – BAŞVURU DA YAPILABİLECEK

Böylelikle yolcular, kendilerine ait eşya, kimlik vb. kayıplarını kısa sürede teslim alma imkanına sahip olacak. İstanbullular, aynı zamanda e-Devlet sistemi üzerinden kayıp eşya başvurusu da yapabilecek. Bu başvurular otomatik olarak İETT’nin sistemine düşecek ve eşyalar sahipleriyle buluşturulacak.

Eşyası kaybolan yolcular, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren https://www.turkiye.gov.tr/iett-kayip-esya-bildiri… adresinden kayıp eşya başvurularını yapabilecek.