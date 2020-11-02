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Hafta Sonu Caddebostan Sahilinde Kim Takar Koronavirüsü?


Kadıköy Caddebostan Sahili’nde, hafta sonu, vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Artan koronavirüs sayılarını görmezden gelenler, güneşli havayı fırsat bilerek Caddebostan sahiline akın etti.

Çoğunluğunu gençlerin oluştuğu vatandaşlar, 29/11/2020 Pazar günü yürüyüş yaptı, bisiklete bindi. Bazıları, kamp sandalyeleriyle çimlerde veya deniz kenarında oturdu. Sayıları az da olsa, hem güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen hem de salgından korunmaya çalışanlar otomobillerinin içinde oturdu. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği ve bazı kişilerin maskelerini kurallara göre takmadığı görüldü.

Kadıköy Caddebostan Sahili’nde, akşam saat 20.00′ de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde ise, kalabalığın arttığı gözlendi.

Haber: Ahmet Zeki Yeşil

Galeri
📆 29 Kasım 2020 Pazar 22:18   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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