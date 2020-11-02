MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında olacak?
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hangi saatler arasında olacak?


İçişleri Bakanlığı, hafta sonu kısıtlamasının 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bu hafta sonu 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10.00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20.00’den 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar uygulanacaktır. Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz “Koronavirüs Yeni Tedbirleri” konulu genelgemizde belirtilen ‘açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar’ ile ‘istisna kapsamında olan kişiler’ başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

📆 28 Kasım 2020 Cumartesi 12:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Alanyaspor 8 6 2 0 18 3 +15 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 9 6 2 1 17 9 +8 20 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 9 5 2 2 12 7 +5 17 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 9 3 5 1 13 11 +2 14 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fatih Karagümrük 9 3 4 2 17 11 +6 13
6 Başakşehir 9 4 1 4 13 12 +1 13
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 14 -1 13
8 Konyaspor 8 3 3 2 10 6 +4 12
9 Çaykur Rizespor 8 3 3 2 12 10 +2 12
10 Kasımpaşa 9 3 3 3 11 10 +1 12
11 Hatayspor 7 3 3 1 7 9 -2 12
12 Trabzonspor 10 3 3 4 12 15 -3 12
13 Göztepe 8 2 5 1 14 9 +5 11
14 Yeni Malatyaspor 8 3 2 3 8 10 -2 11
15 Sivasspor 8 2 3 3 8 10 -2 9
16 Antalyaspor 9 2 3 4 9 14 -5 9
17 BB Erzurumspor 8 2 2 4 9 13 -4 8
18 Kayserispor 8 2 1 5 5 11 -6 7 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 8 1 2 5 6 14 -8 5
20 Denizlispor 8 1 2 5 5 13 -8 5
21 MKE Ankaragücü 8 0 2 6 7 15 -8 2

BAĞLANTILAR