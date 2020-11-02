BİREYSEL MOTİVASYON KİTABINIZ-İŞ PLANINIZ

Hayata olan bağlılığımız, işimize, ailemize, arkadaşlarımıza, kariyerimize ve geleceğimize yönelik stratejilerimiz ve hedeflerimize ulaşmada almamız gereken kararlar ile motivasyon gücümüzü belirlemek için kendi kitabınızı yazmada kolaylık sağlayacak sorular aşağıdadır. Bu soruların ortaya çıkmasında ve yazıma yaptığım alıntıların bir kısmında internet üzerinden bana ulaşan muhtelif yazıların katkıları vardır.

İster işadamı, ister kamu görevlisi veya hayata yeni başlayan genç bir kişi olalım, yönetmeye talip olduğumuz kurum, kuruluş ve şirketlerin İŞ PLANINI hazırlayıp prensipler ortaya koymayı düşünüyorsak, önce kendi prensiplerimizi ve hedeflerimizi ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Eğer kendi motivasyon ve iş planımız, yöneticiliğini yaptığımız, hatta yatırım yaparak kurduğumuz işin dinamikleri ile uyuşmuyorsa başarılı olabilme şansımız olabilir mi? Bu şirketi kendi dalında en yükseğe çıkarabilir miyiz? Sakın bana yaptığı işle ancak karnını doyurabilen kişileri örnek göstermeyin.

Bu kitabın anlamlı olabilmesi ve en azından sizin tarafınızdan da okunabilir değerde olabilmesi için ilk soru ile devamı soruların arasında tutarlılık olması gerektiğini bilmelisiniz. Eğer başlangıçta koyduğunuz hedef ve yaklaşımlar, sonraki aşamalarda kendi fırsat ve motivasyonlarınızla uyuşmuyorsa, baştan başlayarak yeniden düşünmenizi öneririm.

Hala kitap yazmak isteyenlere de bir fırsat sunuyorum. İlk kitaplarını kendilerini yazarak başlasınlar.

Arzu ettiğiniz, gelecekte yapmakta olduğunuz şeyleri, yaşadığınız yeri ve sahip olduklarınızı sanki yaşıyormuş gibi hayal ederek yazın. Geçmişi gözünüzde canlandırın. Nerelerdeydiniz, ne yol kat ettiniz, planlarınız, hatalarınız nelerdi? Büyük düşünün. Kısa süreli başarısızlıklarınızı çözme gücünüzü kullanın. Hedefe kilitlenin. Eğitim ihtiyaçlarınızı yazın. Düzenli olma yönünde çabalarınızı yazın. Ofis, ev, zihinsel dağınıklılığınız, spor, yaşam kalitesi, yemek, uyku, sosyal aktivite, arkadaşlık, eğlence v.b. detaylandırın. Ev ve ofisinizde sizi motive edecek simgeler edinin ve bunları yazın. Gönüllü çalışmalarınızı ve yapmak istediklerinizi yazın. Başkalarını nasıl motive edebileceğinizi yazın. Arkadaşlarınızı, çocuklarınızı, mesai arkadaşlarınızı. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler ile baş başa kaldığınızda yapabileceklerinizi yazın. Kendinize saygı duyduğunuz, onun gibi olmak istediğiniz en az bir model bulun. Yapabildiğiniz ve yapmak istediğiniz yürüyüş, gezi, ve araba kullanma motivasyonlarınızı yazın. Okuduğunuz ve etkilendiğiniz başarı hikayelerinizi yazın. Okumak istediklerinizi yazın. Zevk aldığınız, izlemek ve dinlemek istediğiniz müzik, grup, sanatçı, konser, sergi hakkında yazın. İnternette ve kitaplarda sizi motive eden alıntıları yazın. Sağlıklı beslenme düşüncelerinizi yazın. Bilmiyorsanız öğrenmek istediklerinizi yazın. Hayatta önemli bulduğunuz öğrenmek istediklerinizi yazın. Bilmiyorum dediklerinizi göz önüne getirin ve onları keşfetme heyecanını yaşayın. Hedeflerinizi yazın. Başarılı olabileceğinizi düşündüğünüz hedeflerinizi yazın. Hedeflerinizi seçme nedenlerinizi yazın. Şimdi de en özel hedefinizi belirleyin. Onu güçlendirin. Hedeflerinizi gerçekleştirebilmenin zamanını planlayarak yazın. Hedeflere ilerlemenizi ölçün. Kendi panonuza asabileceğiniz hayattan istediğiniz 10 istek listesi oluşturun. Kendiniz için ödüller belirleyin. Hedeflerinizi tutturdukça kendinizi o ödüllerle ödüllendirin. Nelerin sizi huzursuz ettiğini, kaçamayacağınızı düşündüklerinizi nasıl kolaylaştıracağınızı yazın. Sizi neler mutlu eder? Son 5 yılda, bugün, bu ay, bu yıl başardıklarınızı ve tatmin duygunuzu yazın. Çalışıyor gibi davranıp çalışmadığınızda, düşünüyor gibi görünüp düşünmediğinizde sizi neyin motive edeceğini bulun ve mümkünse karşınızdaki panoya asın. Ara verdiniz mi? Çıkın bir temiz hava alın. Aynaya bakın. Vücudunuzu esnetin. Bunu hep yapın. Sahip olduklarınızın değerini ölçerek yazın. Kaybettiğinizde de neleri kaybedeceğinizi yazın. Güne iyi başlamak için yapmanız gerekenleri yazın. Partnerinizle bunları paylaşın ve imzalayın. Tam karşınızdaki panoya “DEDİKODULARDAN UZAK DURACAĞIM, İŞİMİ SEVİYORUM” yazın. Son olarak bugüne kadar yapamadıklarınızı, kayıplarınızı tekrar düşünün. Şimdi olsanız nasıl ve neler yapardınız? Yoksa hiç başlamaz mıydınız?

Kişisel kitabınız hayırlı olsun. Şimdi de bu ilk kitabınızı birisine armağan edin. Paylaşın.

İŞTE HAYATINIZIN “İŞ PLANI”. BUNU ŞİRKETİNİZİN “İŞ PLANI” İLE KARŞILAŞTIRIN. MUTLAKA PARTNERİZLE, DOSTLARINIZLA, PATRONUNUZLA PAYLAŞABİLECEK KADAR CESUR OLUN. GÜNCELLEŞTİRİN, DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAYIN, KİMSENİN BOZMASINA MÜSAADE ETMEYİN, ASLA PARA İÇİN BİLE UYGULAMAKTAN ve VURGULAMAKTAN VAZGEÇMEYİN.

Saygılarımla,

Ahmet Baybars GÖĞEZ 2007