BİREYSEL MOTİVASYON KİTABINIZ-İŞ PLANINIZ

Hayata olan bağlılığımız, işimize, ailemize, arkadaşlarımıza, kariyerimize ve geleceğimize yönelik stratejilerimiz ve hedeflerimize ulaşmada almamız gereken kararlar ile motivasyon gücümüzü belirlemek için kendi kitabınızı yazmada kolaylık sağlayacak sorular aşağıdadır. Bu soruların ortaya çıkmasında ve yazıma yaptığım alıntıların bir kısmında internet üzerinden bana ulaşan muhtelif yazıların katkıları vardır.
İster işadamı, ister kamu görevlisi veya hayata yeni başlayan genç bir kişi olalım, yönetmeye talip olduğumuz kurum, kuruluş ve şirketlerin İŞ PLANINI hazırlayıp prensipler ortaya koymayı düşünüyorsak, önce kendi prensiplerimizi ve hedeflerimizi ortaya koyabiliyor olmamız lazım. Eğer kendi motivasyon ve iş planımız, yöneticiliğini yaptığımız, hatta yatırım yaparak kurduğumuz işin dinamikleri ile uyuşmuyorsa başarılı olabilme şansımız olabilir mi? Bu şirketi kendi dalında en yükseğe çıkarabilir miyiz? Sakın bana yaptığı işle ancak karnını doyurabilen kişileri örnek göstermeyin.
Bu kitabın anlamlı olabilmesi ve en azından sizin tarafınızdan da okunabilir değerde olabilmesi için ilk soru ile devamı soruların arasında tutarlılık olması gerektiğini bilmelisiniz. Eğer başlangıçta koyduğunuz hedef ve yaklaşımlar, sonraki aşamalarda kendi fırsat ve motivasyonlarınızla uyuşmuyorsa, baştan başlayarak yeniden düşünmenizi öneririm.
Hala kitap yazmak isteyenlere de bir fırsat sunuyorum. İlk kitaplarını kendilerini yazarak başlasınlar.
Kişisel kitabınız hayırlı olsun. Şimdi de bu ilk kitabınızı birisine armağan edin. Paylaşın.
İŞTE HAYATINIZIN “İŞ PLANI”. BUNU ŞİRKETİNİZİN “İŞ PLANI” İLE KARŞILAŞTIRIN. MUTLAKA PARTNERİZLE, DOSTLARINIZLA, PATRONUNUZLA PAYLAŞABİLECEK KADAR CESUR OLUN. GÜNCELLEŞTİRİN, DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE UYGULAYIN, KİMSENİN BOZMASINA MÜSAADE ETMEYİN, ASLA PARA İÇİN BİLE UYGULAMAKTAN ve VURGULAMAKTAN VAZGEÇMEYİN.
Saygılarımla,
Ahmet Baybars GÖĞEZ 2007
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|+15
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|+5
|17
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|+4
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|+2
|12
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|+1
|12
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12
|Trabzonspor
|10
|3
|3
|4
|12
|15
|-3
|12
|13
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|14
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|15
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|8
|0
|2
|6
|7
|15
|-8
|2
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