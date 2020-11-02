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Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy’de silahlı market soygunu


Kadıköy’de silahlı bir şahıs girdiği bir marketin çalışanını etkisiz hale getirerek yaklaşık 4 bin TL para çaldı. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.



Olay, Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi İnönü Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirsiz maskeli bir kişi cadde üzerinde bulunan markete girdi. Şüpheli, markette kasiyere silah doğrultup etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları istedi. Yaklaşık 4 bin TL parayı alan soyguncu, hızlıca olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı. Korku ve panik yaşayan market çalışanı olayı hemen polise bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri marketin içerisinde araştırma yaparken olayın güvenlik kamerasını kontrol etti. Polis ekipleri hırsızı yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

📆 27 Kasım 2020 Cuma 21:30   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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