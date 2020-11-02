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Fenerbahçe, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü


Fenerbahçe, Süper Lig’in 10. haftasında 29 Kasım Pazar günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.00’da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla süren antrenman, taktik idmanın ardından yapılan aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla sona erdi.

Gökhan Gönül takımla birlikte çalışmalara başlarken; Tolga Ciğerci, Harun Tekin, Mbwana Samatta ve Nazım Sangare’nin tedavilerine devam edildi.

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

📆 27 Kasım 2020 Cuma 19:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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