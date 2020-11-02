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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İBB’nin İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi 3’üncü kez reddedildi
İBB’nin İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi 3’üncü kez reddedildi


İstanbul trafiğine 6 bin yeni taksi çıkarma projesi yarın UKOME’de 3’üncü kez reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesi bir kez daha gündeme alındı

Daha önce 25 Haziran ve Eylül ayında UKOME toplantılarında reddedilen yeni taksi projesi 3. kez yapılan oylamada da oy çokluğuyla reddedildi.

📆 26 Kasım 2020 Perşembe 20:45   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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