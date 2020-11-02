İBB’nin İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi 3’üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda İBB tarafından sunulan 6 bin yeni taksi projesi bir kez daha gündeme alındı
Daha önce 25 Haziran ve Eylül ayında UKOME toplantılarında reddedilen yeni taksi projesi 3. kez yapılan oylamada da oy çokluğuyla reddedildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|+15
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|+5
|17
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|+4
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|+2
|12
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|+1
|12
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
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