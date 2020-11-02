TEGV, İstanbul Maratonu’nda topladığı bağışlarla yaklaşık 5400 çocuğu daha nitelikli eğitimle buluşturacak

Türkiye’nin dört bir yanındaki binlerce çocuğu nitelikli eğitim desteğiyle buluşturmak amacıyla tam 25 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyası ile tüm zamanların TEGV bağış rekorunu kırdı.

12 yıldır İstanbul Maratonu’na aralıksız katılan TEGV, bu yıl ilk kez 42 km. köprünün üstünde, diğer kategorilerde ise sanal olarak koşulan maratonda 461 koşucuyla yer alarak, bugüne kadarki en geniş katılımı sağladı.TEGV, İstanbul Maratonu’na Türkiye’ nin dört bir yanındaki 32 Etkinlik Noktası ve gönüllüleri başta olmak üzere, 27 kurumun desteği ile toplam 461 koşucuyla katılım sağladı. Kampanyaya destek veren bağışçı sayısı 4919 olurken, kampanya toplam bağış tutarı ise 806.494 TL oldu.

Bugüne kadar katıldığı maratonlarla 86.000 çocuğu eğitim desteğine kavuşturan TEGV, “Bir Çocuk Değişsin Türkiye Gelişsin” kampanyasıyla bu tabloya yaklaşık 5400 çocuk daha ekledi.

TEGV, bu yıl maratonda ilk defa gerçekleştirdiği canlı yayınla tüm koşucularını ZOOM Platformu üzerinden bir araya getirdi ve Türkiye’nin her yerinden yayına bağlanan koşucular coşkularını birbirleriyle paylaşma imkânı buldu.

Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti Üyeleri kampanya açtı

TEGV Yönetim Kurulu Üyelerinden Cengiz Solakoğlu, Prof. Dr. Levend Kılıç, H. Hüsnü Okvuran, Alp Öğücü, Elif Dilmen ve Meltem Bakiler Şahin sanal ortamda koşarak, TEGV Mütevelli Heyeti Üyelerinden Dr. Erkan Koyuncu bisiklete binerek, Doç. Dr. Itır Erhart ise 42 kilometre maraton koşarak; geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden Vakfın kurucusu ve Onursal Başkanı Suna Kıraç anısına adımlarını atıp, pedal çevirerek bağış toplamak üzere kampanya açtı.