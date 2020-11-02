İstanbul’da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu – Tıkla İzle
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 farklı adrese 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Şafak vakti yapılan baskınlara özel harekat polisleri destek verdi. Öte yandan Narkotik ekiplerinin baskın düzenlediği bir diğer adres ise Gaziosmanpaşa oldu. Baskın yapılan adresler ekipler tarafından didik didik aranırken aranması bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|+15
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|9
|5
|2
|2
|12
|7
|+5
|17
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|+4
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|+2
|12
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|+1
|12
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18
|Kayserispor
|8
|2
|1
|5
|5
|11
|-6
|7
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
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