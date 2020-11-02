KADIKÖY BELEDİYESİ’NDEN KADIN YAŞAM EVLERİNİ ANLATAN TANITIM FİLMİ

Kadıköy Belediyesi, 12 yaşından büyük erkek çocuklarıyla sığınma evlerine kabul edilmeyen şiddet mağduru kadınlar ve oğullarına yönelik hizmete açtığı Türkiye’nin ilk Kadın Yaşam Evleri için bir tanıtım filmi hazırladı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü kapsamında yayımlanan filmde 12 yaşından büyük oğlu olan şiddet mağduru kadınların yaşam mücadeleleri, kendi anlatımlarından yola çıkarak konu ediliyor.

Sığınma evlerine giden kadınlar, mevzuat gereği, 12 yaşından büyük oğullarını yanlarında götüremediği için çocuklarını ya şiddet ortamında bırakmak ya da devlet korumasına vermek zorunda kalıyor. Sığınma evine, özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlar ise ortak yaşam kuralları gereği ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Şiddete maruz bırakılan kadınlar çocuğunu kurum bakımına vermek istemediği ve çocuğundan ayrılmak istemediği için şiddet ortamında hayatına devam ediyor.

Kadıköy Belediyesi bu soruna çözüm bulmak amacıyla kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu Belediyeye geçen 6 daireyi pilot çalışma olarak yaşam evine dönüştürdü. Kadın ve çocuğuna tahsis edilen ve fatura giderleri ile ev eşyaları belediye tarafından karşılanan evde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak konaklayabiliyor. Bu evlerde konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, Kadın Konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından belirleniyor. Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam Evleri’nde yeni yaşama adım atan kadınları güçlendirmek için meslek edindirme projeleri de yürütülecek.

Kadıköy Belediyesi Kadın Yaşam Evleri Video Tanıtım Filmi’ne BURADAN ya da ekteki dosyadan yüksek kalitede ulaşabilirsiniz.