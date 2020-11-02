Web Tasarım Hizmeti – WebStudio

Bir internet sitesinin kolay kullanılabilir, işlevsel ve ilgi çekici olması kullanıcıların aradığı en önemli özelliklerden biridir. İşte bu noktada devreye web tasarım çalışmaları giriyor. Bir sitenin daha fazla kullanıcı tarafından etkin bir şekilde ve sürekli olarak kullanılabilmesi için yapılan çalışmaları tamamını web tasarım başlığı altında değerlendirebiliriz.
Günümüzde kişi ve kurumlara web tasarım hizmeti veren birçok şirket bulunmaktadır. Son 10 yılda gösterdiği yüksek performans, benimsediği kaliteli hizmet anlayışı ve sağladığı müşteri memnuniyeti ile WebStudio bu şirketler arasında öne çıkmaktadır. Şimdiye kadar birçok işletmenin web sitesini tasarlayan, düzenleyen ve geliştiren WebStudio, sektöründe öncü ve güvenilir bir firma olmayı başarmıştır.
WebStudio Web Tasarım Hizmetleri
Web tasarım denilince akla ilk olarak bir internet sitesi tasarımı, kullanıma açılması, site hareketlerinin takibi, sorunların çözülmesi vb gibi konular gelmektedir. Fakat WebStudio, bu konuların yanı sıra, işletmenizin marka değerini artıracak ve dijital dünyada daha saygın ve tanınır bir firma olmanızı sağlayacak başka hizmetler de sunmaktadır. Bu hizmetleri şöyle sıralayabiliriz:
Web Tasarım ile İlgili Her Konuda WebStudio’yla İletişime Geçebilirsiniz
Profesyonel, yenilikçi, kaliteli ve güvenilir web tasarım çalışmalarının adresi olan WebStudio, bugün Türkiye’nin önde gelen birçok firmasına hizmet vermektedir. Siz de WebStudio’nun şanslı müşterilerinden biri olmak istiyorsanız WebStudio ile iletişime geçebilir ve web tasarım hizmetleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunun için www.ws.com.tr internet adresini ziyaret edebilir ve site üzerinden teklif isteği bırakabilirsiniz.
WebStudio’nun çalışma ofisinin İstanbul’un Ataşehir ilçesinde olduğunu da belirtelim. Eğer yüz yüze bir görüşmek gerçekleştirmek isterseniz, önceden randevu alarak WebStudio’nun ofisine de uğrayabilirsiniz. Ulaşım adresi ve konumu da yine www.ws.com.tr adresinde verilmiştir.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|8
|6
|2
|0
|18
|3
|+15
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|3
|2
|10
|6
|+4
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|8
|3
|3
|2
|12
|10
|+2
|12
|10
|Kasımpaşa
|9
|3
|3
|3
|11
|10
|+1
|12
|11
|Hatayspor
|7
|3
|3
|1
|7
|9
|-2
|12
|12
|Göztepe
|8
|2
|5
|1
|14
|9
|+5
|11
|13
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|14
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|15
|Trabzonspor
|9
|2
|3
|4
|11
|15
|-4
|9
|16
|Antalyaspor
|9
|2
|3
|4
|9
|14
|-5
|9
|17
|BB Erzurumspor
|8
|2
|2
|4
|9
|13
|-4
|8
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|7
|0
|2
|5
|7
|14
|-7
|2
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