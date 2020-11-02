İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul, barajların doluluk oranları bakımından son 10 yılın en kötü yılını geçiriyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 26,34 seviyesine kadar indi. 16 Kasım Pazartesi günü yüzde 27,49 olan doluluk oranı yağan yağmurlara rağmen bugün itibarıyla yüzde 26,34 seviyesine indi. İstanbul’da bulunan önemli barajların doluluk oranları şöyle:

“Ömerli 32.26, Büyükçekmece 16.67, Alibeyköy 28.21, Terkos 27.41, Elmalı 25.54, Darlık 55.69, Istrancılar 24.90”