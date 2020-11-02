Fenerbahçe Gençlerbirliği’ni deplasmanda 5 – 1 lik skorla yendi

Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda, Perotti (2), Mert Hakan, Sosa, Ozan’ın golleriyle Gençlerbirliği’ni 5-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın tek golü Deiego’dan geldi.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Pelkas’ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1
19. dakikada Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan’ın ceza sahsından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.
31. dakikada Furman’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Angelo, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın Perottiyi düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
38. dakikada Perotti kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2
47. dakikada Pelkas’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
63. dakikada Murat Yıldırım’ın pasında Soner Dikmen ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Perotti zor pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4
73. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Serdar Aziz’in kafayla indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdek Kömürcüoğlu
Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim Pehlivan (Murat Yıldırım dk. 55), Toure, Diego Angelo, Polomat (Arda Kızıldağ dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir, Motta, Candeias, Furman (Soner Dikmen dk. 46), Ayite (Sefa Yılmaz dk. 46), Sio (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisseran, Novak, Sosa, Gustavo (Ömer Faruk Beyaz dk. 83 ?), Mert Hakan Yandaş (Caner Erkin dk. 72), Perotti (Ferdi Kadıoğlu dk. 83 ?), Pelkas (Ozan Tufan dk. 64), Cisse (Samatta dk. 72)
Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sadık Çiftpınar, Thiam, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen., dk. 69), Sosa (dk. 47), Ozan Tufan (dk. 73) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Polomat, Sio, Motta (Gençlerbirliği), Pelkas (Fenerbahçe)
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|9
|6
|2
|1
|17
|9
|+8
|20
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|9
|3
|5
|1
|13
|11
|+2
|14
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|9
|3
|4
|2
|17
|11
|+6
|13
|6
|Başakşehir
|9
|4
|1
|4
|13
|12
|+1
|13
|7
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|14
|-1
|13
|8
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|9
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|10
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|11
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Sivasspor
|8
|2
|3
|3
|8
|10
|-2
|9
|14
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|15
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|8
|1
|2
|5
|6
|14
|-8
|5
|20
|Denizlispor
|8
|1
|2
|5
|5
|13
|-8
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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