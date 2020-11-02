İSTANBUL’DA VAPUR YOLCULUĞUNDA SPOR YAPILIYOR

İBB Şehir Hatları AŞ ve İBB Spor İstanbul iş birliğinde, “Vapurda Spor Projesi” hayata geçirildi. Haftanın iki günü, sabah saatlerindeki dört seferde gerçekleştirilen etkinlikte, yolcular, spor hocaları eşliğinde, oturdukları yerde egzersiz yapıyorlar. Proje, spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirmeyi, sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmayı amaçlıyor.

İBB Şehir Hatları AŞ, İBB Spor İstanbul ile iş birliği yaparak “Vapurda Spor” projesini hayata geçirdi. İlk etapta iki hatta uygulanan etkinliğin önümüzdeki günlerde farklı hatlarda da başlatılması hedefleniyor.

AMAÇ, SPORUN OLUMLU ETKİSİNİ HATIRLATMAK

Projenin başlatılmadan önce pilot uygulamalarla test edildiğine dikkat çeken Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş, sporun sayısız faydası olduğunu vurguladı. Dedetaş, projeyi hayata geçirmelerindeki amacı şöyle özetledi:

“Sporun sayısız yararı bulunuyor. Maalesef günlük koşturma sırasında sporu ihmal ediyoruz. Bu etkinlikle amacımız yolcularımıza öncelikle sporun beden ve ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini hatırlatmak. Evlerinde ya da işyerlerinde kısa zamanda yapabilecekleri kolay egzersizleri göstermek. Projeyi başlatmadan önce pilot uygulamalarla test ettik. Bu denemelerde yolcularımızın yüksek katılımı bizi cesaretlendirdi ve heyecanlandırdı.”

SPORUN GENİŞ KİTLELERE YAYILMASI HEDEFLENİYOR

Spor kültürünü kent yaşantısıyla birleştirip,toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur ise, “Sporu geniş kitlelere yaymak istiyoruz. Dolayısıyla Şehir Hatları ile yaptığımız bu çalışma beni en çok heyecanlandıran etkinliklerimizden bir tanesi. Altmışı aşkın park, meydan ve bahçede, açık havada, eğitmenlerle sabah sporu desteği veriyoruz. Bunu çeşitlendirmek ve sayıyı artırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İKİ HATTA BAŞLADI

Proje, pazartesi günleri Beşiktaş-Kadıköy hattında, 08.45-10-15; çarşamba günleri de Üsküdar-Eminönü hattında, 09.00-11.05 saatleri arasındaki seferlerde uygulanmaya başladı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYGUN EGZERSİZLER

Spor İstanbul’un deneyimli spor hocaları, yolculara koltuklarından kalkmadan, boyun, omuz ve sırt kaslarını çalıştıracak, esnetecek ve gevşetecek egzersizler yaptırıyorlar. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak, oturarak yapılan egzersizler, nabzı yükseltmiyor ve terletmiyor. Yolcuların büyük çoğunluğunun eşlik ettiği egzersiz programları yaklaşık 15 dakika sürüyor. Spor hocaları ayrıca egzersizlerin omurga ve kas sağlığı üzerindeki olumlu katkısını da anlatıyorlar.