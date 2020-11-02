Fenerbahçe’de covit-19 vaka sayısı 2’ye yükseldi

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir. Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır” denildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Alanyaspor
|7
|5
|2
|0
|16
|3
|+13
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|8
|5
|2
|1
|12
|8
|+4
|17
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|8
|5
|1
|2
|11
|6
|+5
|16
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Başakşehir
|8
|4
|1
|3
|11
|9
|+2
|13
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fatih Karagümrük
|8
|3
|3
|2
|16
|10
|+6
|12
|6
|Kasımpaşa
|8
|3
|3
|2
|10
|8
|+2
|12
|7
|Çaykur Rizespor
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|+2
|11
|8
|Gaziantep
|8
|2
|5
|1
|12
|11
|+1
|11
|9
|Yeni Malatyaspor
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|11
|10
|Hatayspor
|6
|3
|2
|1
|5
|7
|-2
|11
|11
|Beşiktaş
|7
|3
|1
|3
|10
|12
|-2
|10
|12
|Konyaspor
|7
|2
|3
|2
|8
|5
|+3
|9
|13
|Antalyaspor
|8
|2
|3
|3
|9
|12
|-3
|9
|14
|Göztepe
|7
|1
|5
|1
|11
|8
|+3
|8
|15
|Sivasspor
|7
|2
|2
|3
|7
|9
|-2
|8
|16
|BB Erzurumspor
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|8
|17
|Trabzonspor
|8
|1
|3
|4
|10
|15
|-5
|6
|18
|Kayserispor
|7
|2
|0
|5
|4
|10
|-6
|6
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|7
|1
|2
|4
|5
|9
|-4
|5
|20
|Denizlispor
|7
|1
|2
|4
|5
|12
|-7
|5
|21
|MKE Ankaragücü
|6
|0
|2
|4
|6
|11
|-5
|2
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